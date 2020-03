Secuestran 250 kilos de carne en la Ruta 3

View this post on Instagram

Personal de Gendarmería secuestro 250 kilos de carne que eran transportados en un vehículo en la Ruta 3, MÁS INFO en Crónicas Fueguinas #noticias #policiales #cronicasfueguinas #tierradelfuego #ushuaia #riogrande #tolhuin #gendarmeria #gna #ruta3