Situación Critica en el Sanatorio Fueguino, ¿la UOM culpable?

Trabajadores del Sanatorio Fueguino reclaman deuda y rechazan recorte salarial, culpan a la UOM el mayor accionista de no pagar la situacion financiera actual.

Mariela Vega integrante de la Comisión Directiva de ATSA, aseguró que los trabajadores del Sanatorio Fueguino continúan sin percibir la mitad de los sueldos adeudados, sufriendo además la incorrecta liquidación de aguinaldo y vacaciones. Apuntó directamente a la UOM como responsable del “desfasaje financiero” que tiene la clínica.

La situación en el Sanatorio Fueguino donde se manifiestan desde hace meses inconvenientes para el pago de los haberes, señaló Mariela Vega que “desde hace cuatro audiencias venimos trabajando en la mesa del Ministerio de Trabajo con los directivos, para resolver estas situaciones y llegar a un acuerdo para que el trabajador no sea el castigado financieramente”.

Explicó que “La empresa planteo en las dos últimas audiencias bajar el 30% de la masa salarial, medida que obviamente que como sindicato rechazamos. No queremos que toquen el sueldo del trabajador; no están haciendo los aportes, se pagó el 50% del sueldo, hay vacaciones que no han sido liquidadas, el aguinaldo que se iba a pagar en cuotas no se pagó y se pagó una parte” puntualizó Vega.

¿La UOM es culpable de la situacion?

Después facturó que “acá el único culpable es el sindicato de la UOM, que no está haciendo los aportes a la obra social y esto llevó a este desfasaje financiero”. En el mismo sentido dijo que “ellos tienen acciones importantes en una fundación, que es la que sustenta al sanatorio. Por dichos de los propios compañeros en la asamblea que tuvimos el sábado, hace más de un año que no se está pasando la facturación para cobrarle”, remarcó.

Vega aseguró que lo adeudado “Es bastante y es un tema complejo, ahora tenemos otra audiencia en donde tiene que presentar documentación, estamos esperando eso para ver de qué manera se pueda llegar a subsanar esta situación. Vamos a ver que otra propuesta nos van a traer sin ser tocado el sueldo del trabajador, ni sus puestos de trabajo”, aclaró.

Vale señalar que la próxima audiencia se llevará adelante hoy miércoles a las 13 horas, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia.