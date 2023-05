Es parte de lo que dice un padre que no puede controlar a su hijo mayor de edad y a quien incluso llegó a denunciar en la Comisaria. (eldiarionuevodia.com.ar)

Asegura que se trata de un problema del Estado porque si no fuera por las drogas “el sería una persona de bien”. Pide disculpas a los vecinos y asegura que la ciudad está liberada.

Jesús Angel Paez publicó el drama que transita a través de la red social Facebook con el título “daños (colaterales) que sufrimos la población de Puerto deseado por las drogas sin control.”

“Desde que consume cocaína está imparable. Hace un año que lo quiero rescatar de las drogas pero no se deja ayudar y cuando creemos que lo logramos le damos trabajo. Le asistimos con alimentos le ayudamos en todo para que su vida no sea un tormento por la falta de trabajo. Su mujer lo vuelve a aceptar una y otra vez esperanzada de que cambiará, tiene 2 hijos pero lamentablemente él no los asiste siendo ella la que lleva la casa adelante, alquiler, comida, todo” detalló y contó que el joven “anda bien dos semanas y cuando creemos que lo logramos se junta con sus amigos de las drogas y se vuelve a descarrilar una y otra vez, sus giras duran días donde roba con sus amigos drogones para comprar más cocaína”.

Por la situación “pido disculpas a Puerto Deseado por la rata que cree sin querer, los hijos si te tienen que salir torcido por más que les enseñes valores y seas el papá o mamá más jodidos, y le des todo, te van a salir como ellos quieren salir. Aquí no hay nada de misterio, él es así por decisión propia” considera.

Relató que en el propio comercio familiar robó en diversas oportunidades y ahora “el sueldo de la empleada que todavía no puede cobrar. Nuestra casa, nuestro mercado pago, tarjetas de crédito y débito, hacia transferencias a los vendedores de merca o soldaditos, también herramientas un montón, una cortadora de pasto a nafta, la cual le insistía que la usara para trabajar pero era mejor robármela para venderla o saldar deudas con las drogas”.

Y la lista “sigue, le robó al vecino y así sigue, y sin ser detenido por la policía ni para averiguación de antecedentes. No es la única rata suelta, hay un montón de pibes que están robando por todos lados sin control sin freno nadie les puede poner frenos”, aseguró.

Es por eso que agobiado “por los reiterados robos y ver que no tiene remedio, pido ayuda y denuncio en comisaría con pruebas contundentes y videos y así y todo me dicen no pueden hacer nada a menos que la policía lo vea infraganti, o sea nada ya está todo dicho no habrá Justicia ni para mí ni para nadie. Algo pasa que la policía no está actuando por lo menos deberían llevarlos un rato al calabozo aunque sea por averiguación de antecedentes algo básico para sacarlos de las calles aunque sea por 6 horas y por esa acción nos hubieran evitado un robo a otro vecino y quizás recapaciten y se calmen un poco”, opina.

Además en el mismo mensaje explica que para quienes “piensen que él ha sufrido algo lo traumó de niño les digo que tuvo todas las atenciones, apoyos, educación, valores, era un niño muy querido y compañero. En su crecimiento conoció gente de mierda que le ofrecen droga y empezó el consumo de cocaína, sin control. Señores la droga en Puerto Deseado está llevando a nuestros hijos a la ruina. Nadie habla de las drogas , hay cualquier cantidad de puntos de ventas y nadie dice nada y mi hijo es parte de este daño colateral que deja las drogas y todos saben dónde se vende, quien vende, y quienes son, la ciudad está liberada desde siempre nadie cae por drogas no hay allanamientos y el que cae, es por casualidad justo le hacen allanamiento por robo y de pedo le encuentran cocaína”.

Explicó que no todos “tenemos esa fuerza de decir no a las drogas, los pibes no son todo iguales hay pibes que no pueden parar de consumir ya son adictos. El estado no ayuda, no hay políticas para sacar a los pibes de las drogas. Yo estoy de acuerdo de hacer justicia por mano propia pero también pienso que el perjudicado voy a ser yo y mi familia pagaría también las consecuencias por todo el mal momento que puedan pasar, pero no sé si lo hubiera pensado si lo agarraba después de tantos robos que sufrí. Solo pido que la política no se hagan los tontos y no miren para otro lado. Estos choreos son a consecuencia de las ventas descontrolada de droga en Puerto Deseado. Este es mi caso, estamos hartos de tantos choreos. Basta loco. Que la policía empiece a llevar a cualquiera de estos pibes aunque sea a pasear al calabozo, solo espero un milagro para este pibe sin control ya que nadie nos puede ayudar”