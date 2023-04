La cifra del material robado supera el millón de dólares. Así lo confirmó Alberto Carlocchia, gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Patagonia Gold, y se reveló nuevos detalles de la investigación. (laopinionaustral.com.ar)

Durante las últimas horas del domingo y la madrugada del lunes tuvo lugar un millonario robo en las instalaciones del proyecto Cap Oeste operado por la minera Patagonia Gold a 70 kilómetros de Gobernador Gregores. Allí, un grupo de delincuentes evadió la seguridad, inmovilizó a un guardia y se llevó un importante cargamento de oro además de una camioneta Hilux que pertenecía a la empresa.

El gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Patagonia Gold, Alberto Carlocchia, confirmó que fueron sustraídos poco más de 500 onzas de oro distribuidas en 15 barras que, al valor actual, rondaría el total de 1.000.000 de dólares.

“Estamos totalmente shockeados y angustiados por lo que sucedió. Es una operatoria realmente fuera de contexto en la historia minera argentina. Si existen situaciones como estas en otros países, como en Chile o Brasil. Pero en ningún lugar de la Argentina había pasado algo de esta naturaleza”, aseguró el representante de la empresa.

En esa línea, Carlocchia brindó algunos detalles sobre el impresionante atraco que sorprendió a todo el sector, dado a lo inédito de su modus operandi.

“Hay un único camino oficial, que es el ingreso al proyecto. Como sucede en todos los proyectos en Santa Cruz, ese ingreso tiene un puesto de seguridad. Ese camino seguro no lo usaron, por ahí no entraron. Existen muchos caminos alternativos. Esto está en medio de la estepa patagónica, hay caminos vecinales, rutas alternativas, pueden entrar campo traviesa o por caminos no utilizados. Aunque, exactamente qué caminos utilizaron no tengo referencia”, explicó el gerente de Patagonia Gold.

Por otro lado, el directivo de la minera reveló que la camioneta robada fue hallada abandonada en cercanías del yacimiento.

“Sabemos que habían hurtado una de nuestras camionetas para poder escapar. El vehículo fue encontrado en una cantera que ya no se utiliza, algunos kilómetros hacia el oeste del proyecto, ósea rumbo a la Ruta 40“, reveló Carlocchia e informó que ya fue peritada por la Policía.

El gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Patagonia Gold explicó algunas cuestiones que están siendo materia de investigación por estas horas.

En primer lugar, afirmó que “la vulneración a la seguridad es un hecho totalmente inédito“.

“Nosotros tenemos seguridad privada que, por protocolo, no utiliza armas dentro del yacimiento. Fueron sorprendidos en el medio de la noche. Fue un asalto planeado al detalle con conocimiento de varias instancias, pero eso lo determinará la investigación policial”, agregó.

Asimismo, fue consultado respecto a la existencia de material fílmico que podría ser de utilidad para la Policía.

“La información que nos dieron los chicos que estaban en turno es que los ladrones tenían la cara cubierta y no pudieron identificarlos. Hay cámaras de seguridad, pero fueron destruidas. Lo que tiene la policía en su poder, son las backups. No sé hasta que momento previo a la destrucción se pudo tomar algo o no desde esas cámaras de seguridad”, aseguró Carlocchia.

Para concluir, el directivo de la minera que opera en Santa Cruz indicó que están analizando las pólizas de seguro que la empresa tiene contratadas para saber si es posible recuperar lo perdido.

“La producción del proyecto ya era residual, no regular. Es un proyecto que está en su fase final prácticamente. Pero igualmente por cuestiones de seguridad suspendimos las operaciones. Hoy por hoy estamos al servicio de la investigación policial”, concluyó