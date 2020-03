Suspenden Vigilia por Malvinas

Por primera vez en 25 años, se suspende la Vigilia del 2 de Abril por Malvinas, así fue decidido por el comité organizador luego de que el coronavirus fuera declarado pandemia. Es para seguir las recomendaciones dispuestas por Nacion y acatadas por el Gobierno Provincial y los municipios.

El Gobierno nacional optó por suspender todos los espectáculos deportivos masivos, mientras los gobiernos provinciales y municipales de Tierra del Fuego cancelaron todos los actos públicos por el plazo de 30 días.

Consecuencia directa de esto es lo acontecido hace instantes en el Centro de Veteranos de Guerra, donde el comité organizador de la Vigilia del 2 de Abril llegó a la conclusión de que «lo más recomendable» era suspender también esta tradicional cita, ante la masiva concurrencia que cada año genera este acto.

De esta forma, el evento que forma parte del calendario fueguino desde hace 25 años será por primera vez suspendido, al menos en su forma habitual.

Es que no se descarta realizar una «mini vigilia» con los integrantes del Centro de Ex Combatientes y utilizar una especie de «llama votiva» que recuerde a aquellos tachos con los que se inició el homenaje a quienes no regresaron de las Islas Malvinas en 1982.

Fuentes cercanas al Centro de Veteranos de Río Grande confirmaron que la tradicional Vigilia no se podrá llevar a cabo como estaba programada y que se espera contar con informacion oficial sobre medidas dispuestas desde la administración estatal para comunicar la novedad.

Se analizan realizar actividades alternativas referidas a la fecha, a través de redes sociales y eventos a transmitir por Internet.

En tanto en Ushuaia si bien el municipio ya adelanto que se suspenden los actos y eventos públicos por 30 dias, desde el Ejecutivo municipal, no confirmaron aun la suspensión hasta el momento de la Vigilia por Malvinas.