Taxistas y remiseros piden suspender vencimientos RTO y cobro renovación licencias de conducir

La Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia y agencias de remis presentaron un pedido al Concejo Deliberante para suspender el vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) por 180 días, dada la crisis económica del sector y el escaso desgaste en los vehículos producto del aislamiento obligatorio por COVID-19. Además, chóferes piden la exención de pago de la renovación de licencias vencidas en cuarentena.

El planteo prevé una modificación a la ordenanza municipal Nº 5750 sancionada en abril pasado, que estableció la suspensión del vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria desde el 1 de enero de este año y hasta 45 días posteriores a la finalización del aislamiento obligatorio, o desde el restablecimiento de la actividad del Taller de RTO. El pedido de los taxistas y remiseros busca extender la suspensión por 180 días más.

Al respecto el presidente de la Asociación, Daniel Brondino, recordó que “como transporte público, se nos exige la Revisión Técnica cada seis meses, debido a la cantidad de kilómetros que realizamos habitualmente”, y explicó que “hemos presentado una nota en conjunto con las agencias de remis, planteando nuestra situación y la necesidad de extender la vigencia de la RTO por seis meses más”.

“Lo que mensualmente suele rondar entre los 6 mil y 10 mil kilómetros recorridos, ahora es muy inferior y no supera los 50 kilómetros diarios, como mucho 2 mil por mes”, advirtió Brondino, y afirmó que “producto de la pandemia no hay trabajo para nosotros; durante dos meses estuvieron los comercios y oficinas cerrados, no hay gente en la calle y se ha reducido significativamente la cantidad de kilómetros y sobre todo, nuestros ingresos”.

El Presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis remarcó que “no estamos pidiendo no hacer la RTO, sino que se vea la forma de extenderlo”, ya que “además de que los vehículos no han sufrido desgaste, estamos sufriendo las consecuencias económicas del COVID-19 y se nos hace imposible afrontar todos los gastos como la Revisión por ejemplo, que nos cuesta más de 2 mil pesos dos veces por año”, dijo.

Reunidos en comisión de Legislación, de manera virtual, los concejales de Ushuaia resolvieron que darán tratamiento al asunto este miércoles en sesión especial, aunque plantearon dudas respecto de la implementación de esta prórroga, ya que en caso de aprobarse se suspendería el vencimiento de la RTO para todos los conductores de la ciudad, desde el 1 de enero y hasta 180 días posteriores a la reapertura del Taller, casi un año en total.





Choferes de taxis y remis piden exención de pago de la licencia de conducir: Los concejales analizaron en comisión virtual de Legislación, un pedido presentado por chóferes de taxis y remis para ser eximidos -por única vez- del pago de la renovación de la licencia de conducir profesional, en aquellos casos que haya vencido durante la cuarentena.

Los ediles resolvieron que en la próxima sesión le trasladarán el planteo al Ejecutivo Municipal, incorporando a los trabajadores del servicio de transporte punto a punto (turismo) que también se vieron afectados económicamente por la suspensión de actividades desde el inicio del aislamiento obligatorio preventivo por COVID-19.