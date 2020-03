TDF aislada por tierra desde el miercoles

Desde el gobierno de Tierra del Fuego Daniel Facio confirmo que desde mañana miércoles por via terrestre no entra ni sale nadie, salvo camiones con mercaderías, luego del cierre dispuesto por el gobierno chileno. Facio confirmó que no podrán pasar colectivos, ni autos particulares, ni motos o bicicletas, por lo cual la única entrada o salida es la aérea.

El secretario de Protección Civil, informó que a partir de este miércoles nadie podrá salir ni entrar a la isla de Tierra del Fuego por vía terrestre, ante la decisión del gobierno chileno de cerrar la frontera, incluidos turistas que todavía no emprendieron el regreso, y no podrán hacerlo por tierra. El sector de San Sebastián se verá sin movimientos, salvo camiones, ya que solamente se habilitará el paso a los camiones que cargan mercadería, para evitar el desabastecimiento tanto en la Tierra del Fuego chilena como en la argentina. En tanto al Puerto de Ushuaia solo podrán amarrar buques logísticos de carga, de pesca y de cabotaje nacional.

“En las últimas horas Chile ha anunciado que cierra sus fronteras en forma permanente durante la cuarentena, a partir del miércoles, y solamente podrán transitar en los pasos fronterizos los camiones que tengan que ver con la provisión de mercadería, para no generar desabastecimiento ni en la Tierra del Fuego chilena ni en la argentina. De esta manera vamos a estar en cuarentena en las fronteras”, manifestó.

Confirmó que no podrán pasar colectivos, ni autos particulares, ni motos o bicicletas, por lo cual la única entrada o salida es la aérea. “Nada de eso va a suceder. La gente que ha llegado por tierra de visita o para hacer turismo en la isla, no va a poder salir, teniendo en cuenta que la frontera chilena está absolutamente cerrada”, sentenció.

Agregó que “en consonancia con el resto del país, están vedados todos los vuelos internacionales y no van a poder acceder a nuestra provincia tampoco los turistas, ni van a poder pasar por Monte Aymond ni salir por Punta Arenas. Ya tenemos medidas tomadas para el ingreso de extranjeros en nuestro país y los que son de nuestro país y provienen de una zona de riesgo, tienen que acogerse a la cuarentena de 14 días sin salir de su domicilio”, dijo.

Más allá de los reclamos que esto pueda generar, “esto se está llevando adelante. Las personas están haciendo su cuarentena y están recibiendo los cuidados necesarios del comité de emergencia. Esto es para prevenir que el virus se siga expandiendo”, remarcó de la pandemia mundial.

“Esto no es un tiempo para vacacionar sino para quedarse adentro, pensar en el otro y en nosotros mismos. No podemos estar discutiendo si se abre o no un boliche o una confitería. Tenemos que apelar a la responsabilidad y cuidarnos, que es fundamental”, sumó sobre la disposición de cierre de locales bailables y todo lugar de concentración de gente.

Facio hizo “un llamado a la solidaridad, porque la salud de todos está por encima y debemos actuar con responsabilidad. El sector docente privado también acató y lo mismo las universidad. Esto es tomar conciencia y aprender de los errores que cometieron otros países. Las redes están inundadas de videos que nos advierten de estas situaciones y se ha subestimado el alcance de la situación. Tenemos que ser conscientes de que no se trata de vacaciones y todos sabemos que no le hace bien a nuestra provincia detenerse. A nadie le hace bien detenerse, pero hablamos de nuestra propia salud”, enfatizó.

Consultado sobre la atención en los bancos y en otras instituciones de la provincia, indicó que “hay varios estamentos de gobierno con restricciones y nosotros somos asistentes en la logística del comité operativo de emergencia, que está llevando adelante las medidas y nosotros aportamos lo que nos soliciten.

Todas las entidades han sido notificadas. Nosotros apelamos a la responsabilidad y, si esto no sucede, aplicaremos las medidas que el comité entienda que son para el bien público”, apuntó sobre las posibles sanciones por incumplimiento.

“Esto está por encima de intereses personales. Hay una necesidad de permanecer en los hogares y los chicos no están de vacaciones, tienen que permanecer en sus hogares”, insistió.

Recordó que el comité está “comandado por el ministerio de salud, los sistemas de seguridad y las fuerzas vivas que componen la seguridad pública. Nosotros somos parte y ellos están trabajando para que la cuarentena se cumpla tal como se ha determinado en todo el país”.

Finalmente informó que las personas de edad avanzada que necesiten asistencia para acceder a víveres y medicamentos, tienen el 107 que “es el número de referencia y va a concentrar todo esto. El comité lleva adelante la coordinación de este número y van a ser direccionados los pedidos de asistencia, que se pueden hacer a este vía”.

También dijo que se han hecho previsiones para contar con más camas de internación, en forma preventiva. Pidió a los que tengan síntomas que “no concurran a ningún nosocomio”, a fin de evitar contagio, sino que deberán llamar al 107, “donde les van a decir dónde proceder”.