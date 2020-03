TDF descartan desabastecimiento en supermercados

En Tierra del Fuego desde la Secretaria de Comercio de Tierra del Fuego, descartaron que haya problemas de stock y desabastecimiento en los supermercados de la provincia.

El secretario de Comercio de la provincia, Aníbal Chaparro, garantizó la provisión de mercadería en la provincia, ante la reacción de muchos ciudadanos que concurren masivamente a los supermercados a llenar sus carritos por temor a desabastecimiento.

Por Radio Provincia dijo que se hicieron “las consultas con los grandes proveedores y nos manifestaron que tienen productos para abastecer. No hay desabastecimiento, lo que se ha producido es un leve aumento que todavía no llega a límites extraordinarios, y se resulta más dificultoso reponer la mercadería en el momento. La primera preocupación que tuvimos fue por el transporte, al estar en una isla, pero nos aseguraron que no hay posibilidad en lo inmediato de que haya desabastecimiento”, remarcó.

Respecto de las restricciones de compra, indicó que “en algunos productos se hace una restricción en la cantidad que se puede llevar, para que puedan hacerlo todos. El problema fundamental es la reposición en el momento, pero tienen stock. En todo lo que tiene que ver con el tema de la higiene se ha producido un quiebre transitorio con relación a la existencia en las góndolas, pero nos aseguran que tienen los elementos de primera necesidad”.

Consultado sobre el ingreso a los supermercados, por ahora es normal aunque se observa una aglomeración de personas que no se condice con el pedido de aislamiento. “Por ahora no hay ningún tipo de restricción pero todo va a ser materia de conversación con los supermercados y la cámara de comercio. Nosotros vamos a hacer controles para monitorear la evolución de los precios y vamos a salir con los inspectores a controlar los comercios. Apenas la Secretaría de Comercio Interior dictó la resolución 086/2020, salimos a relevar los precios de los productos, en particular del alcohol en gel. Si en las inspecciones que vamos a hacer a partir de hoy detectamos que hay una variación en el precio, labraremos el acta de infracción”, advirtió.

El Secretario recordó el teléfono del área a su cargo para denunciar abuso de precios, que es el 421534. Por ahora la atención es de 9 a 14 horas y “se está evaluando extender el horario, ante esta circunstancia excepcional”, señaló.

Marcó un problema en la conducta de los ciudadanos que, ante la interrupción de clases, están yendo a comprar a los supermercados con la familia completa. “Son tiempos en que es necesario que la gente sea muy responsable, sobre todo en lugares donde se aglomera mucha gente. No tienen que llevar a los niños porque no estamos de vacaciones. Es un período para estar en la casa y prevenir el contagio, y tenemos que cuidarnos entre todos”, instó.

Reiteró que “tenemos la mercadería suficiente para cubrir este período y los proveedores nos aseguraron que tienen mercadería en camino también. Lo que pedimos es que no vayan con los niños”, concluyó Chaparro.