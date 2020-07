Un fallecido en la guardia del hospital Río Grande podría ser la segunda víctima fatal por COVID

Allegados a la víctima fatal de 42 años aseguran que fue hisopado hace una semana y nunca lo informaron del resultado. Esta noche entró en paro a la guardia del nosocomio donde falleció, y le manifestaron que era COVID positivo.

La víctima era un hombre de 42 años, de nombre Paolo Landayda, padre de dos hijos y empleado de una empresa de transporte, quien “el jueves pasado fue al hospital tenía tos, le hicieron el hisopado no estaba yendo a trabajar se sentía muy mal, fue el martes al hospital y le dijeron que volviera a su casa que no tenía estar ahí. No sabía su resultado, estuvo muy mal, y hoy a la noche tuvo un brote muy fuerte, y tuvieron que llamar a la ambulancia no podía respirar y entró con un paro a la guardia”, comentó Lara, amiga de la familia.

“En ese momento él estaba con su mamá y sus dos nenes y ahora no nos dejan velarlo ni nada por que era positivo en COVID pero nunca le informaron a él ni a la familia, y le dicen en el hospital cuando ya estaba muerto”, agregó.

Sus allegados aseguran que el hombre era hipertenso y que a pesar de ese cuadro “no le hicieron un solo control en toda esa semana”, concluyó la amiga del paciente fallecido.

Desde Gobierno aún no hay información oficial sobre el caso. Extraoficialmente trascendió que no habrían encontrado al hombre para notificarlo, y respecto del deceso del mismo además del paro hubo una trombosis de pulmón que puede ser entendida como una causa directa de coronavirus.

El protocolo indica que no habrá autopsia.