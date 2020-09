Un hombre ingresó a la guardia con lesiones cortantes pero no quiso denunciar a su agresor

Sucedió esta noche de jueves en que la ambulancia del Hospital Regional Río Grande concurrió a un domicilio de calle Victoria Ocampo del barrio CGT en Río Grande.

En el lugar asistieron y trasladaron por guardia a un hombre que presentaba lesiones cortantes en una de sus orejas.

La víctima relató haber tenido un inconveniente con un hombre al que conoce y con el que mantiene diferencias personales.

El paciente Oscar Rivera fue dado de alta siendo las lesiones de carácter leve, ante lo cual la intervención policial por el hecho no avanzó en razón de tratarse de un delito de instancia privada, en el cual el hombre no quiso radicar la denuncia por lo que no se sustanció causa alguna.