Una madre pide la expulsión de un efectivo policial al que denunció por violencia intrafamiliar y ahora denuncia por abuso de una de sus hijas

La situación fue planteada esta mañana por Natalia quien en noviembre denunció a su ex pareja, un efectivo policial de la comisaría Tercera actualmente en funciones, por el abuso sexual de su hija. La mujer lo había denunciado ante la Justicia en noviembre por lesiones que presentaban sus dos hijos, pero no había dado cuenta del supuesto abuso.

Esta mañana la mujer concurrió a tribunales acompañada de la agrupación de madres “Pañuelos Yo si Te Creo” dado que desde el 26 de noviembre no tuvo respuestas por la causa que tramita el juzgado de instrucción 2, a cargo del Dr. Raúl Sahade.

Aseguró respecto de la denuncia, “mis hijos volvieron con marcas en el cuello y lesiones, y mi hija me contó que la tocó en sus partes íntimas, luego de una visita”, refirió respecto de quien ya era su ex pareja.

La mujer el 26 de noviembre pasado había denunciado a este efectivo por lesiones hacia sus dos hijos, un menor de 7 años y una nena de 3, los cuales visitaban a su padre, “desde ese día tienen mucho miedo, ven a policía y se asustan no puedo salir a ningún lado por que tienen miedo de estar solos, no tengo trabajo pero así y todo les conseguí una psicóloga sin ayuda de nadie”, relató.

La causa actualmente está caratulada por “lesiones leves calificada” en relación a que la mujer en la denuncia plasmada ante la Justicia no mencionó el supuesto abuso del cual dio cuenta hoy que habría manifestado la pequeña, por lo que en las próximas horas ampliará la denuncia.

“Pido al Jefe de la Policía que intervenga, no puede ser que este hombre siga en actividad en la fuerza, nosotros tenemos mucho miedo e incluso yo cuando fui a la comisaría a denunciar esta situación fui maltratado y no me atendieron”, expresó respecto del efectivo que sigue en actividad con restricción de acercamiento a sus hijos.