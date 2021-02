Vecinos de Wonksa 30 hicieron una carta abierta haciendo responsables a las autoridades “de una desgracia, de una muerte”

Cansados sin respuestas concretas a casi un año del inicio de la problemática en este edificio del IPV en margen sur, los vecinos denunciaron nuevos inconvenientes el pasado viernes con la problemática pareja de la planta baja, con la que conviven.

En una carta abierta plasmaron; “Esto también es Violencia de Género, violencia hacia los niños y abuso psicológico”.

“Esto ya no da para mas yo no es vida y ya no hay nadie a quien mas recurrir. Nos hemos contactado con concejales, entidades políticas, con fiscales, hasta con la misma secretaria del juez de nuestra causa, pero todos lo toman como un caso más de “pelea entre vecinos”. Y no es asi, no es el típico roce que tenés con un vecino por la música fuerte, o la diferencia por que no paga las expensa, o una simple discusión por que tu hijo le pego al mío, esto es maltrato, esto es violencia, abuso infantil, esto es maltrato a nuestros adultos mayores y nadie hace nada”.

“Amenazaron a dos ancianos, uno con discapacidad, rompieron todo el edificio aprovechando la ausencia de la mayoria de los vecinos” apuntaron a Héctor Sebastián Aguilar Serón y a Ntali Yamila Choque, incluso también por “amenazar a una criatura de 7 años”.

Finalmente reclamaron a todas las autoridades, IPV, Justicia, la intendencia y el Gobierno; “el juez solo nos brinda una consigna policial lo cual no es solución para ninguno de nosotros, a ustedes políticos con los que nos hemos comunicado y solo nos dicen que no nos pueden ayudar por que eso es problemática del IPV y la justicia; a usted señor Martín Pérez por que es un caso de inseguridad que pasa en la ciudad en la que usted es intendente, a usted señor gobernador Gustavo Melella que hace oídos sordos a nuestro pedido siendo usted el encargado de brindarns seguridad; los hacemos responsables a todos por que lo que estamos pidiendo es seguridad antes de que realmente ocurra una desgracia, una muerte, que la Justicia actúe estos dos inadaptados sociales no van a parar”.