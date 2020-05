Vuoto pide a Melella que rinda cuenta de los gastos

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, manifestó que el municipio invirtió en obras y en Salud para la pandemia y el gobierno provincial no, que recibió toda la ayuda de Nación y del Ejecutivo municipal. Pidió a Melella que rinda cuenta de los gastos por la pandemia, aunque el propio Vuoto no lo hizo aun teniendo un pedido de informe solicitado desde el Concejo Deliberante.

En su desesperación por posicionarse políticamente en medio de esta crisis, Vuoto dijo por un lado que no pretenden fomentar la grieta pero señalo: “¿Qué inversión hizo la provincia?. Si hoy tenes 3000 kits de COVID19 en la provincia, que 1000 mandó Nación y 2000 donó la municipalidad. El que invirtió en salud, fue el gobierno municipal”, dijo el intendente.

En dialogo con Radio Provincia, dijo que la ciudad cuenta con infraestructura “por si se dispara la curva de contagios” y que son acciones que lleva adelante el Municipio para asegurar las condiciones sanitarias que permitan la apertura comercial que llevara adelante la proxima semana en la capital provincial.

Al respecto, apuntó que “podemos hablar de la apertura comercial de la ciudad porque tenemos el polo sanitario disponible; si no tenés preparado el sistema sanitario como pidió el presidente Alberto Fernández es muy difícil abrir porque no tenés red”. Y agregó: “Hoy podemos retomar las actividades porque si se llega a disparar la curva, sanitariamente estamos preparados. Es la primera vez que hacemos una obra que deseamos que no se use”.

El intendente dijo que el polo “cumple uno de los objetivos de la cuarentena que es prepararnos sanitariamente para el crecimiento de los contagios”, mientras que “el otro objetivo era aplanar la curva y eso se ha logrado gracias al esfuerzo de toda la ciudadanía. Yo entro al polo y se me pone la piel de gallina, uno espera que semejante espacio quede vacío pero lo importante es que estamos mejor que hace dos meses atrás”, enfatizó, y valoró que “si se dispara la curva estamos preparados”.

Vuoto señaló que “la inversión del Municipio en el polo obedece a objetivos sanitarios y económicos” ya que “si tenemos el polo sanitario podemos ir abriendo la economía local” y en cambio “si no tenemos este reaseguro sería impensable retomar las actividades en nuestra ciudad”.

El Intendente se refirió también a la necesidad de mejorar la información disponible sobre las inversiones realizadas en materia sanitaria “ya que es mucho lo que ha hecho Nación y el trabajo de los tres municipios en la contención”.

“Todavía no sé el comparativo de cuánto invirtió el Estado provincial el año pasado en salud y en políticas sociales y cuánto lleva invertido el Gobierno provincial este año; si está igual, bajó o aumentó, porque hay mucho que aportó el gobierno nacional y mucho también los municipales”, enfatizó. A ello sumó que “si pasamos de 1.000 a 4.500 familias asistidas solo en nuestra ciudad es porque los municipios estamos presentes”.

Planteó: “Si los respiradores que llegaron, los mandó el Estado nacional, ¿qué inversión hizo la Provincia?, si hoy tenés 3000 kits de COVID19 en la provincia de los cuales 1000 mandó Nación y 2000 donó la Municipalidad, el que invirtió en salud fue el Gobierno municipal; si tenés un polo sanitario en la ciudad, que lo hizo la Municipalidad, ¿en qué está invirtiendo la Provincia? Son preguntas que esperamos se informen a la gente”.

Por otra parte, planteó que “no podemos caer en políticas que potencien las grietas que hay en la sociedad, hay que entender que si el privado no reactiva, el Estado no recauda; si el Estado no recauda también va a haber problemas con lo público y a su vez lastimas al privado porque cae el consumo”.

En función de ello Vuoto entendió que “todo lo que definamos tiene que estar en un gran acuerdo social, tenemos que estar en un lugar donde podamos poner en común las distintas miradas y un plan estratégico que nos marque hacia dónde vamos”.

“El Estado tiene que ser más participativo, más eficiente al momento de administrar las relaciones, con menor costo fiscal, hay que trabajar en un proceso nuevo de diseñar políticas innovadoras e inteligentes”, apuntó Vuoto, y por último expresó que “hablé con todos los sindicatos, las cámaras, con los vecinos, porque esto de la cuarentena también te aísla mucho; hay que sumar todas las miradas, porque todos tienen algo para aportar”, dijo Vuoto.

En la ultima semana el Polo se convirtió en casi un desfile de gremialistas provinciales, municipales y privados, con autoridades municipales que visitan el lugar, para sacarse una foto y mandar una gacetilla de prensa.

Una recorrida sin sentido ya que los gremialistas ninguno de ellos tiene ni siquiera una profesión o titulo vinculado a la sanidad que pueda aportar algún dato sobre las obras, solo van miran, se sacan fotos, con el intendente los funcionarios y salen a inundar las redes sociales con publicidad.