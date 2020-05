Vuoto y Colazo en contra del proyecto del Gobierno

El Partido Verde pedirá el pase a comisión del proyecto elevado por el Ejecutivo para reactivar la economia provincial. Desde el bloque compuesto por los legisladores Jorge Colazo, Victoria Vuoto y Laura Colazo se adelantó que en la sesión especial del jueves pedirá el pase a comisión del proyecto ingresado por el Poder Ejecutivo, ante una serie de “imprecisiones” que se deben corregir y la necesidad de dar un debate con funcionarios y actores vinculados con esta iniciativa.

Por Radio Provincia, la legisladora Vuoto consideró que “no está claro en qué porcentaje va a ser la inversión en obra pública, cuánto se va a destinar a créditos del Banco Tierra del Fuego y cuánto a créditos del Ministerio de la Producción. De ahí para abajo hay una serie de indefiniciones, porque no se dice cuál es el monto máximo de créditos que van a poder obtener, y también aparece la pregunta de si la respuesta crediticia será suficiente para la pequeña y mediana empresa. Para el que tiene un local y paga un alquiler de 25 ó 30 mil pesos por mes y no facturó nada en dos meses, es difícil que podamos responder a esa demanda con créditos o más endeudamiento”, expresó.

“Nosotros veníamos trabajando como bloque un proyecto de ley más específico, y para ese sector debe haber subsidios no reintegrables que equilibren la finanzas e impidan la quiebra. No se visualiza que los comerciantes pequeños, a medida que retomen las actividades, puedan recuperar la capacidad de clientes. En el caso de las peluquerías tienen que recibir de a una persona, y el reinicio de actividades no va a significar una reactivación económica en el corto plazo”, observó la legisladora.

Informó que está dialogando con sus pares porque “queremos generar el jueves un cronograma de convocatoria a través de las comisiones, para escuchar a la micro y pequeña empresa, a las cámaras de comercio, a todos los sectores involucrados, e incluso a los actores de la sociedad civil que tienen dificultado su funcionamiento”.

“Con esta ley nosotros estaríamos autorizando a que el Estado deje de emitir partidas para los bomberos, que brindan un servicio esencial y hay cuestiones que tienen que aclararse en el proyecto de ley y se requieren modificaciones. Esto necesariamente requiere un debate en comisiones y la generación de consensos”, remarcó.

“Nosotros estuvimos hablando con sectores de la actividad privada y el 70% no opera con el Banco Tierra del Fuego, por lo que consideran insuficiente una línea de créditos a través de la banca provincial”, aseveró

Recordó que actualmente “hay cuatro líneas de crédito que hoy dependen del Ministerio de la Producción y tampoco tenemos claridad de a cuántos llegaron, ni siquiera tenemos accesible la información, porque no hay formulario ni instructivo para que esa herramienta le llegue a la gente”, cuestionó.

Dado que los legisladores del oficialismo aseguran que se demoró la presentación del proyecto porque se estuvo debatiendo previamente con legisladores, Victoria Vuoto aclaró que “nunca fueron convocados”: “A mí me hubiera encantado que me hubieran convocado en forma previa. Debemos tener al menos 10 notas solicitando reuniones de comisión a la Presidencia y reuniones con los ministros, y otra cantidad de notas al gobernador en forma directa pidiendo reuniones, pero no fuimos convocados en ninguna instancia. El gobernador nos habló por los medios de comunicación y me hubiera gustado que me convocara en forma previa a la presentación del proyecto”, manifestó.

Se le preguntó si el envío a comisión no va a retrasar una herramienta que se necesita con urgencia. “Nosotros veníamos pidiendo este debate hace 60 días. No nos interesa obstruir ni limitar la capacidad de respuesta del Estado. Queremos que esas respuestas les lleguen efectivamente a la gente. Hoy no tenemos garantías de dónde van a terminar los 2 mil millones de pesos. Hay que establecer que esos fondos no pueden ser incluidos a la cuenta FUCO, para que ese dinero no pueda ser utilizado con otro fin y esto no lo dice la ley”, sentenció.

“Si tenemos que hacer comisiones 20 horas durante tres días, se van a hacer para escuchar a todos los sectores. No es retrasar el proyecto sino generar los mecanismos necesarios para que se cumpla el fin que se declama”, concluyó la legisladora.