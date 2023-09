Comenzó esta mañana en tribunales de Campamento YPF un juicio Correccional con un hombre de 45 años detenido desde junio por provocar un corte a su pareja.

El juicio por “lesiones agravadas por Violencia de Género” a Hebert Choquevilca de 45 años, detenido desde el 23 de junio pasado, inició en sede de la Cámara de Apelaciones dadas las medidas de seguridad en el edificio principal de tribunales donde se juzga el doble crimen.

La mujer del imputado realizó una emotiva declaración testimonial en la que señaló que vivía una conflictiva relación en la que pedía mayor compromiso económico al imputado así como para con las actividades de sus hijos.

La mujer refirió que tuvo varias discusiones en las que reclamaba que colaborara con las actividades de sus hijos, dando cuenta incluso que en los últimos tiempo el hombre no siquiera trabajaba, siendo la mujer único sostén de la casa.

El día de la agresión la mujer refirió estar en el baño luego de una de esas discusiones, ocasión en la que Choquevilca ingresa con un cuchillo que le apoya en el cuello y ella se hace para atrás, recibiendo un corte.

“El me hunde el cuchillo yo vi que me venía a matar” dijo dramáticamente la víctima que declaró pidiendo que el acusado no estuviera presente en la sala.

La mujer refirió que hizo denuncias anteriores incluso una por que el imputado dejó solo a uno de sus hijos.

Choquevilca se negó a declarar.