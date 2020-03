RÍO TURBIO: Tenía 13, la violaron entre cuatro y se cruza con los abusadores en la calle

El abuso fue en 2013. Cuatro años más tarde se animó a denunciar. La Justicia procesó a dos mayores de edad -los otros eran menores- por la violación pero la causa está parada en el Juzgado de Recursos. La familia pide justicia. Detalles estremecedores del conmocionaste caso.(La Opinión Austral)

Una familia de Río Turbio está

cansada de esperar por justicia. Hace siete años una joven de

13 años fue violada por un grupo de adolescentes. La causa,

hoy, está parada. Los imputados nunca estuvieron ni un día detenidos y la

víctima atravesó y atraviesa graves consecuencias, que hasta la llevaron

a intentar

quitarse la vida por el aberrante ataque sexual.

Se pudo detalles de la causa. El hecho se

remonta a 2013, cuando la víctima tenía 13, pero recién cuatro años más tarde se

radicó la denuncia. Hoy la misma, tras varios años de espera, está en el

Juzgado de Recursos tras la apelación de la defensa (en 2019) de dos de los

imputados, los únicos procesados del grupo de cuatro que participaron en el

abuso.

J.V. Al momento de ser denunciado por abuso ya era mayor de edad. Está procesado.

Hoy la joven y su familia, representadas por el

abogado Jorge Cabezas, están a la espera de ser notificados la determinación

desde Recursos, augurando un rechazo a la apelación y una pronta elevación a

juicio para los procesados por abuso sexual agravado: J.V y A.G. Los otros dos

(L.F y A.B) eran menores al momento de acontecido el hecho.

El

abuso se dio en el contexto de una “juntada”. La joven fue buscada por dos amigos y se

dirigieron a la casa de uno de los sujetos procesados. A ellos no los conocía.

Salió sin autorización de su madre, y en la reunión le dieron de tomar bebidas

alcohólicas. Era la primera vez que ingería alcohol. Luego, se aprovecharon de

su indefensión para someterla.

A.G. También tenía más de 18 años. Es otro de los imputados.

Según recuerda la joven -hoy ya mayor de edad y

próxima a iniciar estudios terciarios en Buenos Aires- ella en un momento perdió

la conciencia al ir al baño. En ese sentido no se descarta que

haya habido presencia de estupefacientes, aunque esto no podrá determinarse

nunca (al menos oficialmente, con estudios) sí además de alcohol había alguna

droga en la bebida que ella ingirió.

Tras

el abuso la joven tuvo cambios de conducta y si bien su madre la llevó a

especialistas, estos los atribuyeron a “producto de la edad”. Por haberse

“escapado” esa noche, no se animó a contar lo sucedido en su familia. No fue

hasta sino cuatro años más tarde, cuando su novio instó a la suegra a hablar

con su hija detenidamente, que le relató lo padecido.

A.B. Otro involucrado en el abuso. Era menor en 2013.

A partir de allí la madre

denunció en el Juzgado. La menor entró en

depresión y estuvo con tratamiento psicológico. El día a día

fue un infierno dado que, además, sus agresores sexuales siguieron -y siguen-

libres y ocasionalmente, se los cruzaba en la calle. Por aquella época hubo

restricción de acercamiento requerida por la familia.

La

Cámara Gesell fue en Río Gallegos y dio positiva. Los cuatro

denunciados se negaron a declarar ante la jueza Bettina Bustos,

quien nunca ordenó la detención de ninguno, pese a que el material probatorio

recolectado en el expediente fue suficiente para procesar a dos de ellos.

L.F igual era menor cuando se produjo el hecho.

En un principio, la causa estuvo muy parada. La

víctima, cansada de esperar justicia, realizó escraches

públicos en las redes sociales. Hizo uno recientemente al no

tener novedades sobre qué pasa con la apelación de los imputados. En caso de

que se deniegue el recurso a los abogados de los denunciados por el abuso, la

imputación quedará firme y solo restará la elevación a juicio.

EL RELATO EN PRIMERA PERSONA: “TRES AÑOS ESPERANDO

JUSTICIA”

“Hace unos

años atrás salí de mi casa para juntarme con mis amigos y ‘escabiar’, en esos

años, yo recién estaba empezando a probar alcohol y esas cosas. Había llegado

un mensaje para que caigamos a la casa de un pibe que muchos conocen, para que

vayamos a seguir tomando. Ellos dijeron que sí y fuimos, yo sin haber

tomado mucho alcohol me sentía mareada y pérdida (aclaro que tomé casi nada)”.

“No entendía

nada mientras ellos estaban ahí viendo mi estado, recuerdo haber ido al baño

por la descompostura que tenía, al reaccionar o ‘despertar’ estaba en la cama

del dueño de la casa (el chico que nos había invitado) mis amigos con los que yo

estaba ya se habían ido. Me sentía sola, no tenía fuerzas,

ME DOLÍA, ellos estaban violándome entre 4 mientras uno GRABABA!”.

“Como ya dije,

no tenía fuerzas para sacarlos, ya no me salía ni la voz, no sabía si era un

sueño o era verdad, estaba en shock viendo como me penetraban y se reían, se

turnaban para violarme. No recuerdo como llegué a mi casa ya que no estaba muy

conciente. Recuerdo que me bañaba como 5 veces al día llorando porque me

sentía sucia, me daba arcadas recordarlo y muchísima tristeza”.

“No le conté a

nadie y me lo guardé durante todos estos años, a veces me quería convencer a mí

misma de que eso no había pasado, y trataba de seguir con mi vida como si nada.

El año pasado, pude sacarme ese peso de encima y contarle a Lucas mi pareja

actual, él me escuchó y me pidió que le cuente por favor a mi mamá, yo no sabía

cómo decirle a ella, porque recuerdo que me había escapado de mi casa. Hasta

que junté todas mis fuerzas para contarle lo sucedido, ella llorando me abrazó

y me prometió que todos esos pajeros van a ir a la cárcel, que van

a pagar por todo eso que me hicieron!”