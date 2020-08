Satisfacción entre los comerciantes de Río Grande luego de la reunión informativa sobre el programa PROGRESO

Por Elias García.- El encuentro entre el sector gastronómico y las autoridades del Gobierno de Tierra del Fuego se concretó mediante la plataforma virtual Zoom, ante la requisitoria de los comerciantes para avanzar en las líneas crediticias del PRO.GRE.SO, ley de asistencia financiera aprobada por la Legislatura provincial.

La Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, explicó junto al equipo técnico del área los alcances de los subsidios y créditos, la metodología y la forma de implementación de las ayudas financieras en el marco de la pandemia por el COVID-19.

“La verdad que (la reunión) fue muy satisfactoria, pudieron resolver todas nuestras dudas e inquietudes con respecto a las líneas de subsidios y créditos que están a disposición de los comerciantes, no sólo de los gastronómicos”, comentó Rafael Chedrese, dueño del local Sonora, al término de la reunión.

“Tuvimos un encuentro bastante amplio donde se explayaron muy bien y correctamente, sacando todas las dudas del grupo de gastronómicos que estábamos en la reunión”, señaló a Tiempo Fueguino.

“Son herramientas que hay que aprovecharlas y usarlas, lo positivo es que ellos vinieron y nos sacaron todas las dudas, que es fundamental, cara a cara nos dijeron cómo hay que hacer, quiénes pueden hacerlo y de qué manera se puede acceder”, sostuvo el comerciante.

“Estoy más que agradecido a Marilina Henninger de la Cámara de Comercio y al equipo técnico de la Ministra que nos dieron un pantallazo impresionante”, indicó Chedrese. “Uno estaba preocupado por lo que habíamos escuchado pero estamos muy contentos, mañana mismo (por hoy) empezaremos a ver cómo solicitamos esos créditos. La reunión fue muy positiva”, reiteró.

“El equipo técnico, en la misma reunión, fue sacando dudas a los comerciantes que teníamos inconvenientes y habíamos tenido una respuesta no satisfactoria; nos fueron guiando en vivo viendo cuál podía ser el problema y dando solución a las solicitudes normalmente mal elaboradas. La reunión fue muy grata. Nos explicaron de una manera muy simple”, repitió el referente del rubro.

“Estamos en una situación muy difícil”

En una entrevista brindada a FM Master’s, Silvia Torrez, propietaria de la rotisería “Bella Vista” de Chacra 13, consideró que el sector atraviesa una “situación muy difícil, tratando de tener todos los protocolos de seguridad y respetando los horarios”.

“La gente por ahí no entiende mucho, hay que explicar varias veces que nosotros no podemos tener gente en el local porque no se nos permite, además tenemos un horario restringido para los pedidos; se puede comprar por WhatsApp o por teléfono. Hacen un pedido a tal horario y uno trata de cumplir”, reflejó.

En cuanto a las ventas, Torrez comentó que hay una retracción del “40 o 50 por ciento”. “La venta bajó. Hay personas sin trabajo y cuesta pagar el envío y la comida, no se puede a veces. Cuando es un lugar muy lejos, tratamos de incluir en nuestro menú el envío como para que a la gente no se le haga tan pesado”, describió, situación por la cual se realizan más compras desde barrios cercanos como Chacra IX, Aeropuerto y Chacra XI.

También, la propietaria del comercio expresó que “el aumento en la mercadería es muchísimo, en carnes y verduras”, y se intenta “mantener los precios y no subirlos pero cuesta mucho porque están subiendo los precios todos los días”.

“Nuestro emprendimiento es familiar, trabajamos mi marido, mi hijo y yo, y tengo una persona a cargo, el sueldo cuesta mucho. Pero la suerte nuestra es que no tenemos que pagar alquiler, y para los que tienen que juntar esa plata es muy difícil”, relató en cuanto a la estructura del negocio.

Consultada por la asistencia financiera que brinda el gobierno provincial a través del PRO.GRE.SO., Torrez respondió que inició la inscripción “hace dos semanas y todavía no hubo respuesta” luego de la carga de datos. “Supuestamente demoran 72 horas en decir si está uno apto o no para el préstamo. Tenemos deudas de la luz, el gas, es un montón de gasto que hoy no se puede afrontar. Estamos todos en el día a día a ver qué pasa”, expresó.

Por otro lado, la dueña de “Bella Vista” consideró “acertadas” las medidas dispuestas por el gobierno provincial. “Es la única forma de llegar a contener esto. La gente se relaja mucho y no se cuida. Cada uno se tiene que cuidar y acostumbrar a esto, no queda otra hasta que haya otra solución”, reflexionó.

“Tenemos alcohol en gel en la entrada del local pero nos cuesta mucho que la gente use barbijo. Algunos clientes se enojan porque les pedís por favor que traigan, a nosotros nos exigen el barbijo, el trapo de piso con lavandina en la entrada, el rociador con alcohol. “Nos cuidamos nosotros y cuidamos a la gente”, concluyó.