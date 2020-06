Sciurano: “He escuchado que hay cierto interés de empresas chinas, esto nos tiene que obligar a estar atentos”

El legislador de la UCR, Federico Sciurano, se refirió al análisis comisiones que comenzará esta tarde en la legislatura, sobre el proyecto Terra Ignis, que crea una empresa estatal de hidrocarburos.

“La columna vertebral de este debate está vinculada a la producción de hidrocarburos y la industrialización de materia prima de Tierra del Fuego, siempre ha sido un tema dificultoso cada vez que se lo trató de abordar”, dijo Sciurano por Fm Masters.

Y explicó que “hay otra serie de herramientas que hay que considerar, como la distribución de la energía eléctrica, la provincia tiene una base que tiene que ver con la Cooperativa eléctrica en Río Grande, que en su momento se hicieron cargo cuando nadie quería asumir la responsabilidad de la distribución de energía en la ciudad”.

“Me hizo acordar a las épocas cuando los grandes supermercados empezaron a venir a la provincia, la realidad es que fueron los que nos permitieron estar abastecidos. En este aspecto, lo que tiene que ver con la cooperativa o con la DPE”, agregó el legislador.

Y aseguró que “la Cooperativa representa a la ciudad, tiene un vínculo con la sociedad. Hay que ser prudente, no digo que el debate no corresponda, pero es muy suspicaz que, ante la inminencia de comenzar a debatir, se ponen en discusión algunas cuestiones como los aumentos de las tarifas de luz”.

“Es un tema que tenemos que mirar lo que va a pasar mañana, dentro de 20 años. Es un proyecto muy complejo, ha tenido iniciativas para que fuese tratado sobre tablas, no le podés dar el mismo tratamiento que se le dio a la ley de emergencia”, dijo.

Y consideró que el proyecto “tiene un capítulo sobre las estructuras de control, plantea quitar las estructuras de control tradicionales del estado y son potestades constitucionales para el Tribunal de Cuentas. Nosotros no vamos a modificar la mirada que tenemos sobre la administración pública”.

“No me asusta que el gobierno tenga una estrategia planteada, un proyecto de toma de decisiones a seguir, pero si la ley prospera, me da tranquilidad que el gobierno me pueda relatar cual es la proyección estratégica que tienen. Si estas planteando una sociedad anónima, para asociarte con quién?, ¿Por qué anónima y no del estado? ¿En que se sostiene esta figura legal?”, cuestionó.

Y aseguró que “Tierra del Fuego tiene pendiente el famoso convenio chino, y he escuchado que hay cierto interés de empresas chinas, esto nos tiene que obligar a estar atentos”