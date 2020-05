Sciurano y la Ley de Emergencia: “Tenemos que superar cualquier diferencia política que pueda haber”

El legislador de la UCR, Federico Sciurano se refirió a la exposición de distintas áreas del gobierno que tuvieron lugar ayer en la legislatura, en torno al proyecto del ejecutivo que crea el plan PROGRESAR.

“La motivación que tenemos es que mañana la legislatura tome una decisión a la atura de la crisis. En el entendimiento, que podamos dejar de lado discusiones político partidarias”, pidió Sicurano.

“Son varias las actividades que han cerrado, como los jardines maternales. Hemos tenido una reunión con las escuelas de gestión privada y la presentación de las escuelas de extrema dificultad fue más que contundente”, explicó el legislador por Radio Provincia Ushuaia.

Y dijo que, “frente a una situación que ha impactado en la economía mundial, y que llego a Tierra del Fuego, tenemos que superar cualquier diferencia política que pueda haber, para que podamos concentrarnos en asistir al sector privado”.

“En algún momento daba la sensación que lo que votásemos mañana no se podía cambiar más, pero en lo que haya que modificar, la legislatura va a estar atenta a cualquier inquietud que surja del ejecutivo”, dijo.

“Todos entendemos la gravedad de la situación y no nos podemos dar el lujo de discutir cuestiones que están lejos de lo que está pasando en la calle”, consideró.

En cuanto a la exposición del Ministro de Finanzas Públicas de la Provincia, Guillermo Fernández, Sciurano dijo que “fue a cumplir su rol”.

“Acá el punto es cuando no te dan información, porque el dato duro es el que no permite opinión y es el que necesitamos para poder evaluar lo que se hace. El gran desafío que tenemos es ser respetuosos de las opiniones. Es importante estar en sintonía en el espacio y tiempo. Ayer por momentos se perdía un poco el norte de que la convocatoria era para hablar sobre el proyecto, en algunas presentaciones, no en todas”, opinó Sicurano.

Y aseguró que “la presentación de la ministra de obras públicas Gabriela Castillo fue adecuada, lo mismo con la AREF. No nos pasó lo mismo con otros sectores de gobierno”.

“Hicimos un diagnóstico, partiendo de lo que dijo el ministro de economía, que tiene un trabajo insalubre, porque hay una economía que se cae a pedazos. Los impuestos caen en el orden del 20 al 40% en recaudación. Si se cae la economía publica el resto se cae a pedazos. Tener 20.000 personas que cobran todos los meses y eso lo gastan acá, eso hace a nuestro mercado interno se nutra. Termina llegando a las finanzas públicas a través de distintos mecanismos impositivos”, aseguró.

Y se refirió a la presentación del titular de la AREF, Oscar Bahamnodes, “fue clarísima en cuanto a la caída de recaudación en estos dos meses, que terminó impactando profundamente desde lo personal en cada uno de los individuos involucrados. Cuando hablas de números estás hablando de personas físicas que reflejan lo que transmiten esos números. Bajar a tierra es fundamental para entender lo que está pasando en la calle”.

“Hay comercios que están facturando el 20% de lo que facturaban, y le pedimos que se hagan cargo de lo mismo que tenían que hacerse cargo en un contexto normal. Ha habido un punto de atención en esto”, consideró Sciruano.

Y opinó que “ojalá que mañana se pueda aprobar la ley, y que desde la AREF y economía puedan reevaluar lo conversado ayer”.

“Si los otros bloques hubieran tenido en cuenta las modificaciones que planteamos desde nuestro bloque, la hubiéramos aprobado el jueves”, manifestó.

Y consideró que “el trabajo en comisión nos fue muy útil, para poder encontrar el punto de contacto. Porque este proyecto de ley tiene varias herramientas que ya habíamos planteado”.

En cuanto a la posibilidad de que haya más de un dictamen, Sciurano opinó que “la aspiración es que haya un único dictamen. Iremos alcanzando los acuerdos para llegar a la mayoría necesaria”.

Según Scirunano, el proyecto del ejecutivo “habla de una toma de crédito. Los 2.000 millones que vayan a la actividad privada, no que vayan a la obra pública. Porque en el artículo 3 se habla de un anexo uno, con un plan de obras. Y cuando lo evaluás llegás a la conclusión de que ese anexo uno tiene un costo a aproximado de 2.800 millones de pesos. Ahí hay algo que no cierra”.

“Hay una propuesta de subsidios no reintegrables que nos pareció una idea interesante para incorporar”, consideró el legislador.