Sigue la polémica por el alambrado en la ruta 7 que no permite la circulación

Este fin de semana volvió a ser noticia la Ruta 7, en el tramo que va desde el destacamento José Menendez hasta la Margen Sur. Se trata de un trayecto de la Ruta que fue alambrado por el dueño de una estancia de la zona, y que no permite la circulación.

La Ruta Provincial N° 7 une a la Ruta Nacional N°3, y en 2019, mediante un convenio entre el Gobierno de la provincia y el propietario de la Estancia Cabo Peña, se habilitó la circulación.

Pero este fin de semana, una organización vecinal de la Margen Sur, volvió a pedir la apertura de la ruta en ese tramo.

Quien fue presidente de vialidad provincial durante la gestión anterior, Claudio Carrizo, destacó la labor del ente durante su gestión, que construyó un camino de estancia donde se hizo una ruta.

“Con respecto al tramo, empezó con la expropiación que hizo la legislatura de un tramo de la estancia. Nosotros hicimos la construcción del camino. Lo que faltaba era un tramo de alambrado, que fue la excusa que puso el propietario de la estancia, porque tenía animales. Debe haber faltado entre un 5 y un 10% de alambrado. Los materiales estaban, nos faltó tiempo nada más”, dijo Carrizo por FM Del Pueblo.

Mientras que el actual presidente de Vialidad, El presidente de Vialidad Provincial, Eduardo “Quique” Sandri, advirtió que “Vialidad no está en condiciones de hacer ningún alambrado. Lo que se hizo tiene más que ver con un gallinero que con un alambrado. Se ha gastado una fortuna en la compra. No es hacer un alambrado y el tema está resuelto, hay temas legales en el medio”.

“Hay un juicio en contra de la ex gobernadora y otro contra la provincia”, explicó Sandri por el mismo medio.

Y agregó: “No se trata de que vialidad tiene que ir a hacer un alambrado, no estamos en condiciones. Tendrían que haber contratado a una empresa que sabe hacer alambrados. Todo lo que se compró me hacer ruido. Semejante montaña de caños que no sirven nada más que para una obra netamente política, me hace ruido”.

“Le doy toda la razón al dueño del campo, si eso que hicieron no es ni parecido a un alambrado. Para una estancia pones un alambrado, un tejido común, puesto sobre un palo de lenga con grampa agarrado del lado de afuera, una vaca estornuda y el alambrado se cae. Y lo hizo un ingeniero de vialidad”, opinó Sandri.

Y advirtió que “Lo que hay que hacer es juntarse con la gente del campo y definir nuevamente un alambrado, que no va ser olímpico. Se hicieron las cosas muy mal, porque lo que se compró para eso no sirve para nada. Hay que ser honesto siempre y decirle a la gente la verdad. Se generó por mala praxis”.