Stand by para la Ley de alquiler: “No se pensó en los inquilinos”

Por Silvana Minué.-

En la jornada del jueves, la aprobación de la llamada “nueva ley de alquileres” fue frustrada en el Senado de la Nación. La Asociación Protección al Inquilino de Ushuaia expresó su decepción por la marcha atrás del proyecto nacional.

Con 29 votos negativos por parte de la oposición, el oficialismo no pudo conseguir los dos tercios para discutir la ley de alquileres y la de educación a distancia que habían tenido media sanción en Diputados. Ambos proyectos no avanzaron en la sesión especial.

La presidenta de la Asociación Protección al Inquilino en Ushuaia, Stella Maris Bianchini en declaraciones a TIEMPO FUEGUINO indicó que “fue un dictamen que lamentablemente da marcha para atrás sin pensar en los que menos tienen que son los inquilinos, quienes además son los que sufren en el precio que cada vez están más elevados, con el aumento cada seis meses y con inmobiliarias que son pocas claras para informar los contratos”.

“Estamos decepcionados”, sostuvo la titular de la ONG sobre el resultado de la sesión parlamentaria. No obstante, aseguró que “seguiremos buscando apoyo a nivel nacional para la aprobación” ya que todas las asociaciones provinciales haremos un encuentro virtual a través de la plataforma zoom para coordinar algún reclamo en conjunto. “Necesitamos que el Gobierno Nacional tome en cuenta el tema de los alquileres, que pasó a ser el techo cotidiano de todo vecino, queremos que la vivienda que alquilamos sea digna con todos los derechos”, remarcó.

En líneas generales el proyecto “favorecía mucho al inquilino” porque “se extendía el plazo mínimo a tres años el contrato de alquiler brindando una mayor estabilidad para que el inquilino. Otro punto favorable es el depósito, la renovación se haría anual y un punto muy importante es que las expensas estarán cargo del propietario. Vamos a seguir peleando todos los artículos que son reformas del Código Civil. En el 2015 se reformo el articulado y quedo explicitado que el propietario del inmueble debe pagar las comisiones a las inmobiliarias y eso no se cumple y así sucesivamente pasan cosas que hace que los inquilinos este mas desesperados”.

“Nos llamó la atención el voto del senador Pablo Blanco ya que habíamos planteado el proyecto con él y nos dijo que la iba a estudiar para ver como influía en Tierra del Fuego, pero voto en contra”, fustigo.

Por lo tanto, con las expectativas de que el proyecto sea aprobado en el futuro y que la Provincia adhiera, Bianchini dejo claro que “queremos que el Gobernador tenga en prioridad el tema y que la Municipalidad controle el estado de las viviendas en alquiler. Los propietarios puedan hacer su alquiler resguardando los derechos del inquilino, es todo lo que necesitamos”, dijo finalmente.

Los puntos más importantes del proyecto

La oposición se escudó en que aún no transcurrieron los 7 días reglamentarios desde el dictamen de la Comisión de legislación general y por ende el Senado no sancionó la Ley de Alquileres. El Frente de Todos no consiguió los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento, pero se reanudaría la semana próxima.

Plazo mínimo del contrato según la nueva ley de alquileres: En el caso de vivienda, pasa de 2 a 3 años

¿Hay prórroga en la nueva ley de alquileres?: Sí, pero tres meses antes de la finalización de un contrato se deberá informar a los inquilinos si se renovará el contrato y en qué condiciones.

¿Cuál es el depósito en garantía según la nueva ley de alquileres?: El locatario o inquilino sólo estará obligado a dejar un mes de depósito en garantía, por los tres años. Al finalizar la locación será devuelto si no hay deudas pendientes.

¿Quién pagará ABL, impuestos y expensas extraordinarias en la nueva ley de alquileres? El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada, es decir, los servicios comunes y la tasa de barrido y limpieza, pero no el componente de impuesto inmobiliario. El locatario no pagará las expensas extraordinarias.

¿Cuál es la comisión inmobiliaria según la nueva ley de alquileres? La comisión inmobiliaria que pague el locatario o inquilino no podrá superar los máximos establecidos en cada jurisdicción. Por ejemplo, en CABA no se puede cobrar. En otros lugares, la comisión no podrá ser mayor a un mes de alquiler.

¿Cuál es el precio según la nueva ley de alquileres? El precio es libre, pero los ajustes e incrementos están regulados. Ya no podrá haber ajustes semestrales o cuatrimestrales, ni periódicos, incluso si están pactados en el contrato. El precio o canon locativo, según la nueva ley de alquileres, solo podrá ajustarse por el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC.

¿Seguirá habiendo mercado de alquileres? Sí, pero seguramente se reduzca la oferta. (Fuente: Derecho en zapatillas)