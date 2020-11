Tierra del Fuego tiene el 60% de sobrepeso infantil

Así lo afirmó el Dr Julio Torres, médico del servicio de diabetes y metabolismo del hospital de Rio Grande. Este mes comenzó la campaña de concientización y prevención del pie diabético. La misma finaliza el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.

Según el médico, en 2006 la prevalencia de la diabetes en la provincia rondaba el 7%. “Hoy esa prevalencia está cerca del 12%, casi se duplicó”, dijo Torres por FM Del Pueblo.

“Esta enfermedad crónica se comporta como si fuera una pandemia. Tiene incidencia el sedentarismo, la comida chatarra y una mala dieta”, explicó Torres.

“En Tierra Del Fuego estamos en el podio de ser la mayor provincia con mayor prevalencia de obesidad infantil, estamos cerca del 45% de obesidad y en un 60% de sobrepeso. Nuestros chicos están más expuestos a tener diabetes”, aseguró.

E informó que “la tecnología está al acceso de la mayoría de los chicos, es importante que pongamos reglas para que los chicos no estén no más de una hora u hora y media mirando una pantalla”.

“Si a los 8 años tiene una prediabetes es probable que a los 20 tenga una diabetes. Hoy empiezan a los 20, 28 o 30, aunque sigue siendo más frecuente que se declare después de los 40 años”, señaló.

Y pidió “hacer hincapié en que los padres pongan limites en la alimentación. Debe haber un cambio familiar, tenemos que apuntar tanto en padres como en los chicos. Las dietas apuntan a lograr un objetivo, logrado el cual se olvidan”.

“La alimentación tiene que ser saludable. No se trata de prohibiciones, se puede comer de todo, pero variado. Si un chico de 8 años se está comiendo 5 porciones de pizza algo no está bien. Uno grafica un plato como un circulo con la mitad con verdura y la otra dividida en dos cuartos, uno con proteínas y otro con hidratos. Si uno come de esta manera y lo cumple, a esto le puede sumar una fruta por comida. Debería haber entre 4 o 5 raciones de fruta por día, porque aporta fibra”, concluyó.