Tita dijo que se analizará la situación de las personas que lleguen a la provincia y no puedan pagar el hotel

Con el rebrote de casos en la provincia, particularmente en la ciudad de Río Grande, se tomaron diversas medidas. Respecto a los repatriados se los llevaría desde el aeropuerto o desde la estación del colectivo a los hoteles determinados para hacer el aislamiento correspondiente.

El Jefe de Gabinete provincial, Agustín Tita sostuvo que “a partir de la nueva situación, se han dispuesto nuevas medidas entendiendo que los recursos tanto sanitarios como de control están atendiendo esta situación. Por ello se tuvo que modificar el tratamiento que se le daba a las personas que vienen de los vuelos humanitarios”.

Al respecto, agregó que “esto va a implicar que vayan a 2 hoteles solamente, 1 en Ushuaia y 1 en Río Grande, lo cual va a depender de la cantidad de personas que lleguen a la provincia; pero se concentrarán en un solo hotel”. En cuanto a los costos, “van a estar a cargo de las personas que vienen, seguramente se va a hacer un análisis exhaustivo de cada situación para ver que la persona que viene y que no está en condiciones de pagar, se analizará cada una de las situaciones en particular”.

Respecto a la llegada de los repatriados, el Jefe de Gabinete indicó que “tienen que cumplir con los 14 días de cuarentena en el hotel, pero no tiene sentido el hisopado en esta situación. Se hará de la misma manera que se hace hasta ahora, solo que estarán en un hotel para mejor control”.

Tita añadió que “tenemos que decir que muchas personas han cumplido, nosotros tenemos registro de que se trasladaron a sus hogares alrededor de 5450 personas. Esto también hay que decirlo porque si no pareciera que todo se hace mal, que todas las personas obran de mala fe y no es así. Hay que decirlo, porque si no el mensaje que le damos a la sociedad es que siempre es negativo”.

El funcionario provincial expresó que “estamos todos dentro de una sociedad donde hace muchos meses estamos pasando una situación muy complicada donde nos han privado de muchas libertades: Estar con la familia, peligran los puestos de trabajo, los comercios sin la certeza de continuar. Tenemos que entender y tener la mirada de que entre todos vamos a salir adelante”.

Ademas, declaró que “la realidad es que esta situación nos va a atravesar a todos y nos va a acompañar mucho tiempo. Entonces, si nosotros no trabajamos en dar un mensaje a la comunidad de que la vida tiene que continuar porque no podemos volver para atrás o quedarnos todos dentro de un paréntesis un año, lo cual es el tiempo que puede demorar una vacuna. Es muy complejo, la ansiedad que genera en la sociedad es muy fuerte”.

Reflexionó: “Un aprendizaje para todos, para la provincia, para Argentina con lo que miramos que pasó en otros países fue un aprendizaje, habernos ido todos a nuestros hogares durante mucho tiempo tiene que haber sido un aprendizaje, para estar preparados para este momento: Cuando ya no podamos sostener que estemos todos encerrados en nuestras casas porque la economía ni nosotros como seres humanos lo resistimos. En este tiempo tuvimos que haber aprendido cómo vamos a convivir con esto, con las medidas de seguridad: Usando el tapaboca, lavándonos las manos, alcohol en gel, la distancia social, no tomar mates, no besarnos, no abrazarnos”.

A raíz de la ‘nueva normalidad’ que han determinado varias personas a lo largo de esta cuarentena y en el mundo, el funcionario provincial sostuvo que “es una realidad para poder descomprimir un poco a la sociedad de tanto estrés por el que estamos atravesando. Por eso, me parece que para ello los medios de comunicación son muy importantes; la mayoría de los medios han estado a la altura de la situación para informar a la comunidad para que se cuide, para que tome las precauciones”, cerró.