“Toda persona que haya estado en contacto con Río Grande y presente síntomas será aislada”

Lo afirmó la Ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, luego de que ayer se conozcan los resultados de las 5 muestras que arrojaron 4 casos positivo de Covid-19 en Ushuaia.

La ministra aseguró que a los casos sospechosos se les realizó el hisopado y están aislados preventivamente. Hoy estarán los resultados de los estudios.

“El equipo de epidemiología está trabajando. Porque cuando se pierde el nexo epidemiológico hablamos de otra etapa, donde no existe este tipo de trabajo y se corre el riesgo de transmisión comunitaria, porque perdemos la trazabilidad del virus. Si es sospechoso, está identificado o aislado, pero el problema no es el sospechoso, sino los contactos que tuvo”, dijo la ministra por Radio Provincia Ushuaia.

Y explicó que los mismos “fueron casos que ya estaban identificados, puntuales, que ya sabíamos porque los buscamos nosotros”.

Mientras que en la Caja de Previsión hay casos confirmados, uno es familiar de un trabajador, todos tienen nexo en la Caja, pero no son trabajadores.

“Estos casos puntuales que se han dado es de personas que compartieron mucho tiempo con un caso positivo”, aseguró.

En relación a la posibilidad de contagios en algún centro turístico de la ciudad, luego de la apertura de actividades, la ministra afirmó que “si se cumple el protocolo, no debería haber transmisión. Estos casos son contactos estrechos y sin cumplimiento de protocolo, porque si voy a quedarme a la casa de un familiar paso a ser un conviviente. Esta es la característica de la pandemia, de Ushuaia a Río Grande no pasó, porque estábamos en cuarentena restrictiva en ese momento”.

“A todas las personas que son positivas se les pregunta el contacto. Los que fueron contactos positivos ya fueron localizados, el caso de la Caja tiene que ver con un familiar y nosotros los contactamos y ahí se hace el bloqueo”, informó Di Giglio.

Ayer también se aisló a personal de dos comisarías, pero por prevención, dado que hubo contactos de un positivo en la dependencia, pero ninguno dio positivo, y el aislamiento se dio por prevención.

Según la médica, “para nosotros, el hecho de que haya casos sospechosos y aislar, forma parte del trabajo cotidiano, no nos tiene que alarmar porque que suceda esto, es porque estamos evitando la transmisión”.

En algunas dependencias públicas se ha decidido cerrarlas, para desinfección, de la misma manera, algunas fábricas han decidido cerrar algunas líneas de producción por el mismo motivo.

“La desinfección es habitual, el lugar se cierra porque no están dadas las condiciones para trabajar. En una etapa de contención, son decisiones que toman las instituciones, como lo realizó la industria, y al otro día volver a trabajar”, dijo Di Giglio.

Y agregó: “No existe una barrera sanitaria 100% eficiente para evitar la transmisión del virus, si existiera no existiría la pandemia. Se cambia la forma en base a la situación de cada momento. Estamos abocados a controlar y aislar y llamar a los contactos”.

Por este motivo, desde Gobierno solicitaron retrasar la llegada del avión sanitario de este sábado, ya que arribaría con cerca de 130 personas que deben ser controladas. “En este momento el equipo está muy atareado, entonces le da el tiempo al área para poder controlar a todos”, dijo Di Giglio.

“Esto nos trajo problemas, hay más de 20 personas esperando en el Cemep por un estudio, porque los médicos no podían llegar. No hay hemodinamistas en la provincia, vienen de Buenos Aires, venían el sábado al Cemep”.

Y agregó que “es lógico que, si nosotros restringimos y nos encerramos, no va a haber más virus. Pero no es posible vivir de esa manera, sin ingreso de insumos ni transporte. Por eso todas las provincias están teniendo el mismo inconveniente, porque las personas circulan y el virus circula con las personas. Esto no quiere decir que se han tomado medidas erróneas, son medidas que uno tiene que retroceder, y volver a liberar, y esto va a suceder hasta que haya una vacuna”.