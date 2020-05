Toda persona que regresa es porque “tiene domicilio en Tierra del Fuego”

La titular de la cartera de Gobierno, Adriana Chapperón reiteró que la persona que regresó a la provincia y dio positivo, “tiene domicilio en Tierra del Fuego” y agregó que “incluso fue atendido en el Hospital Regional Ushuaia en febrero de este año, es decir antes de la cuarentena. En esta oportunidad, llegó a Ushuaia y después de 48 horas tuvo síntomas y se lo atendió como corresponde”.

De igual modo, la Ministra precisó que “en el lugar que parten, se controla la salud de los fueguinos y si tienen síntomas compatibles con COVID, no viajan”. Por ello, aseguró que “al llegar, firman una declaración jurada donde se hacen saber los síntomas del COVID y en caso de presentar síntoma tienen que llamar al 107 y permanecer en su domicilio obligatoriamente 14 días”.

“Personal de salud llama a las personas que regresan para ver cómo están de salud y en algunos casos se visita al domicilio”, detalló Chapperón. También remarcó que “desde hace más de una semana se reforzaron los controles con las fuerzas de seguridad y defensa civil para constatar que los pasajeros cumplen con el aislamiento”, a su vez “se les informa en todo momento sobre la importancia de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Respecto a tener un nuevo caso positivo en la provincia, la Ministra indicó que “sabíamos que esto podía pasar porque sucede en el resto del país. Por supuesto que queremos no tener casos y por eso ponemos foco en los sectores donde puede estar el virus, como es el caso de las personas que regresan a la provincia, sea vía aérea o terrestre, ya que vienen de lugares donde hay circulación”.

“Molesta que se comente que esta persona no tiene domicilio en la provincia, porque no es correcto. Siempre están los detractores que no aportan ideas y señalan que todo está mal” analizó la funcionaria y comentó que, “además se realizan múltiples controles y muchas son las áreas intervinientes en cuidar la salud de todas las personas. En lugar de echarnos culpas, debemos cumplir con las responsabilidades que nos toca, donde el Estado lleva adelante estas medidas, pero no es una guardería”.

Apertura de actividades

Por otra parte, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos indicó que “el COE discute cómo avanzar en esta cuarentena administrada” y aseguró que “la aparición de un nuevo caso no nos hace retroceder, no porque seamos capaces de no hacerlo, porque si es necesario se realizará, sino que existen muchos parámetros que se evalúan para ir viendo cómo estamos”.

En ese sentido informó que “vamos bien y seguimos apelamos a la responsabilidad individual y colectiva”.

“Necesitamos ir volviendo a esta normalidad diferente, nada será igual como antes del 15 de marzo”, reflexionó Chapperón. Asimismo, señaló que “todavía nos queda la apertura de la Ruta, si bien algunas flexibilizaciones se realizan, porque hay muchas cuestiones que atender porque se viene el invierno, aún está restringido el tránsito”.

Respecto a la posibilidad de permitir el encuentro social, la funcionaria manifestó que “se está evaluando” e indicó que “se analiza cómo podría llevarse a cabo, quizás sea con un grupo pequeño y que siempre sea el mismo grupo para ir evaluando qué pasa”.

En referencia al sector gastronómico y turístico indicó que “también se está evaluando porque tenemos que avanzar, pero sabemos que será distinto. Seguramente mesas más separadas. Trabajamos en toda la provincia, con los municipios y el sector para ir evaluando cómo hacerlo”.

“La mayor seguridad la tenemos con el distanciamiento social que es fundamental. Hay cosas que las hacemos inconscientemente, tenemos que modificar el saludo, el distanciamiento, ya que tenemos que acostumbrándonos a estos cambios”, concluyó.