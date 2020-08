Tolhuin: Fuerte rechazo de los vecinos al alojo de un presunto violador

Por Fabiana Morúa–.

Este martes en la localidad de Tolhuin se llevó adelante una gran manifestación sobre la calle Emilio Blanco, frente al domicilio del presunto violador de la ciudad de Río Grande. Al acusado lo trasladaron a dicho domicilio en el centro de la provincia para alejarlo de su víctima, la cual vive en Río Grande.

Según fuentes judiciales, esta decisión responde a que, mientras se desarrolla el proceso, el acusado debe cumplir con una prohibición de acercamiento a la víctima. El problema es que el presunto violador como la menor tienen domicilio en un mismo edificio, por lo que se tomó la determinación de trasladar al acusado a otra jurisdicción.

Entre los y las presentes, una de las personas que estuvo fue la concejala Rosana Taberna que también es mamá y vive muy cerca donde se aloja el presunto violador.

Taberna relató a un medio local: “Vivo a la vuelta, la verdad es que estoy muy molesta con todo esto. Me parece que el juez se equivocó, no tendría que estar esta persona acá, es realmente una falta de respeto a nuestra sociedad. Traerlo y ponerlo acá como si fuera un paquete, Tolhuin no es eso, se lo tiene que respetar, se nos tiene que respetar a nosotros: A las madres, a las mujeres, sobre todo a los y las niñas”.

Motivos por los cuales, la edil manifestó que “le pido a este juez que me expliqué por qué y que si tiene hijos que piense en ellos porque para una persona que sufrió abuso no se le hace fácil olvidar. Entonces, por respeto a esas personas me parece que esta persona no tiene que estar en Tolhuin”.

Tuvo mucha convocatoria de vecinos y vecinas con niñxs, si bien tenían un tapaboca-nariz, no se mantuvo el distanciamiento social. Además, se instaló una fogata sobre la calle; con presencia policial, cortaron las calles entre Gendarmería Nacional y Emilio Fernández.

Había personas con carteles que expresaban su malestar: “No lo queremos en Tolhuin. Lo queremos preso”. También: “Fuera de Tolhuin. No queremos un abusador suelto. Lo queremos preso”.

Algunos presentes tenían bombos, platillos; otros se encargaron de mantener encendida la fogata. Algunos gritaban e incitaban a que la persona alojada salga del domicilio.

Cabe destacar que también solicitaron la presencia de autoridades. Un tiempo después acompañó en la protesta el concejal Matías Rodríguez. No obstante, los y las vecinas pidieron que se sumen más autoridades.

Vecinos y vecinas que viven en el sector donde se encuentra alojado el presunto violador, se animaron a hablar con la prensa donde manifestaron que organizan un repudio generalizado, harán panfletos de repudio y lo pegarán en distintos sectores de la ciudad.