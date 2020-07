Trabajadores de la OSEF solicitaron la intervención de la Fiscalía del Estado

Por Silvana Minué.–

Trabajadores de la Obra Social de Estado Fueguino (OSEF) solicitaron la intervención del Fiscal de Estado para que investigue la designación del Vicepresidente – designado por el Poder Ejecutivo, a través del Dto. Pcial. N.º 423/20- y del Coordinador de Sistema y Prensa – designado por la Presidenta del OSEF, Mariana Hruby por medio de la resolución OSEF 732/20, por una posible incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el nombramiento de dichos funcionarios.

La presentación ante el Fiscal de Estado fue realizada a efectos de resguardar el erario público solicitando la intervención con el objetivo de dar transparencia a los actos púbicos y la imparcialidad de los mismos, y solicitan se expida resguardando los intereses de los afilados a la Obra Social del Estado Fueguino. Cabe destacar que esta iniciativa es llevada adelante por un acuerdo común entre los tres gremios ATSA, ATE Y UPCN que representan a los trabajadores, una alineaciónque busca romper el hermetismo de gestiones anteriores y con la impunidad.

La incompatibilidad de Olgiatti

El nombramiento del CP Leonardo Martín Olgiatti como Vocal de la OSEF por parte del Poder Ejecutivo, se realizó el 9 de marzo de 2020 mediante el Decreto N° 423/20, mientras regia el Convenio Marco de Adhesión para Prestaciones Sanatoriales registrado con el N° 0078 del 19 de octubre de 2016, ente el ex IPAUSS y la empresa Distribuidora Austral de Insumos Médicos SRL (Los Álamos), representada por el Sr. Leonardo Martín Olgiatti, con domicilio en calle Jorge Luis Borges N° 372 de la ciudad de Río Grande, sede de LOS ÁLAMOS Centro de Atención Médica.

Según los denunciantes existió una incompatibilidad en esta designación por la doble función existente al momento del nombramiento: Prestador de la Obra Social, y Vocal de la Obra Social.

Sin embargo, llamativamente en vísperas de la presentación realizada por los trabajadores, el 18 de junio la Presidenta del OSEF, Mariana Hruby rescinde el Convenio registrado bajo el N° 78/16,(Resolución de Presidencia N° 754/2020) suscripto entre la Distribuidora Austral de Insumos Médicos SRL y la Obra Social, y que había sido renovado de manera automática el 20 de octubre de 2019 mediante la Resolución de Presidencia N° 435/2020, manifestando “por la voluntad de ambas partes de dar por finalizada la relación contractual”.

Considerando que la normativa indica la existencia de plazos entre una designación y la desvinculación temporal que debe poseer el funcionario para ser designado, la disolución contractual no posee efectos retroactivos, dadoa que los actos realizados por el Vicepresidente Olgiatti durante varios meses anteriores a la baja de su convenio, demuestran su participación directa en innumerables oportunidades y en diferentes cadenas de pago.

El caso de González De Carlo

En la Resolución OSEF N° 732/20, fue designado como Coordinador de Sistema y Prensa el Sr. Fernando Leonel González De Carlo, quien cumpliría, a la vez, funciones como Asesor del mayor prestador de la OSEF, el Sanatorio San Jorge SRL de la ciudad de Ushuaia, dentro del Área de Gestión de Economía y Servicios Generales.

Según los testimonios de los trabajadores, González De Carlo se presentó en sucesivas oportunidades junto al Socio Gerente y máximo responsable del Sanatorio San Jorge SRL, Dr. Carlos Sánchez Posleman, a los efectos de realizar gestiones ante la Presidencia de la Obra Social. Esta irregularidad se encuadraría en un conflicto de intereses que atenta contra el patrimonio de la Obra Social de los trabajadores públicos.

En este sentido los representantes sindicales amparados en su derecho gremial llevaron las inquietudes a la Fiscalía para que investigue y así terminar con impunidad que se observaría en los hechos dado a que González De Carlo respondería al sanatorio privado y ocupará un lugar delicado donde pasará por sus ojos, ni más ni menos, la información de toda la institución, desde cuánto cuesta un remedio, quienes son los prestadores y cuánto cobran entre otras cuestiones.

TIEMPO FUEGUINO habló con varios empleados de la Obra Social amparados en los gremios ATE, UPCN, ATSA, preocupados por las decisiones que se han tomado en total impunidad, y en perjuicio del afiliado.

Gerenciamiento

Esto paso de un rumor de pasillo, hasta hablarse en distintos medios de comunicación de un gerenciamiento de la obra social, entonces “cuando el rio suena es porque algo traerá y lo que traerá será más costos por ejemplo en la compra de medicación. En algunos casos se adquieren en un 50%, 80%, hasta de 90% en descuento, pero bajo el régimen de gerencia esto se iría a un 30% o directamente sin ningún descuento. O costaran el doble en caso de medicación extranjera”. Por lo cual, los trabajadores que conocen los movimientos solicitan al Ejecutivo que se revean este camino, ya que originara más gastos rumbo al colapso de la Obra Social.

¿Puede mejorar administrativamente en su organización? No se sabe pero lo que si se supone que llevara a un derrumbe en la calidad de la prestación de la obra social. Ejemplo: hoy un afiliado tiene la tranquilidad de que se le realizan todos los estudios médicos en pos de resguardar su salud. Pero si va a la gerencia, el prestador tiene que achicar costos y recorta los estudios, degradando además el servicio médico.

Sin aumento

La Obra Social maneja un presupuesto re conducido desde el 2018, y los valores ya se encuentran lejos de la realidad. Ni hablar del alimento vital de la OSEF, los aportes de los afiliados quienes en cuatro años no han recibido ninguna recomposición salarial por ende no ingresa. “Seguimos teniendo los mismos ingresos del 2017”, se quejan los empleados. “Lo que ingresa es irrisorio y si al empleado público no se le aumento el salario, la OS no crece más. Se recauda alrededor de 180 millones de pesos mensuales y se gasta 4 veces más porque hay que recordar el costo del dólar”, apuntan.

Además del estado de desfinanciamento en que se encuentra la institución, no se cumple con el principio de autarquía porque el mismo gobierno interfiere con la cadena de pagos, pagos que se realizan con los aportes de los trabajadores para brindar medicación, cobertura médica, traslados a otros centros médicos de primer nivel del país, entre otros entonces es Injusto el castigo que recibe la Obra Social con la falta de financiamiento. Cabe recordar el congelamiento de salarios durante la era de Bertone con el paquete de leyes, algo que los trabajadores recuerdan como “una mala decisión con el voto de los legisladores”.

“Hay quejas de los afiliados de que faltan tal o cual remedio, pero esto es cuestión de plata, no se puede adquirir fármacos porque no cierran las cuentas. No se han tomado decisiones de fondo. Se necesita administrar los recursos porque un gerenciamiento es perder plata, aseguraron a este medio.

Planteo a la Presidencia

Todo el panorama fue puesto a consideración en una reunión con la Presidenta Mariana Hruby y junto a los trabajadores y ATE porque “nos preocupa la situación y el riesgo del gerenciamiento. Nos preocupa que la Obra Social no esté en la agenda política porque sinceramente hay una deuda grande y lo que ingresa a las arcas del estado no alcanza. Se piensa que hay mala voluntad del trabajador,pero la plata no alcanza y seguimos sumando deudas, cerrando puestas de proveedores, ya no hay más alternativas para darle respuesta al afiliado con la plata que entra por eso necesitamos gestión y una buena administración”, finalizaron.