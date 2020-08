Varado a la deriva: “Si fuera un cuidado real, el estado debería pagar los costos para ayudar a las personas”

Por Silvana Minué.-

El fueguino Juan José Ferreyra debió viajar a Paraná, hace cuatro meses, para tomar clases en la Escuela Heller Keller. Al anunciarse la fase de aislamiento social obligatorio en marzo, comenzó a buscar una forma de volver a la provincia. Tras mucho esfuerzo llegó a Córdoba donde espera el “vuelo humanitario” que ya fue reprogramado varias veces y debería.

Ferreyra en declaraciones a TIEMPO FUEGUINO explicó que el 1 de marzo viajo a Paraná para realizar un tratamiento educativo en la Escuela Heller Keller por su disminuición visual. Padece de Retinosis pigmentaria, una enfermedad genético degenerativa que deteriora la rutina y produce ceguera total, por lo cual debió hacer una reeducación en el mencionado establecimiento educativo. Después de dos meses cerró la escuela y quedo varado en Paraná con sus propios medios, buscando ayuda económica para poder viajar hacia Córdoba, dónde debía tomar un vuelo el 5 de agosto, luego fue reprogramado, el 10 de ese mes y la última vez para el 19. Tiene el ticket de regreso. En Córdoba pudo alojarse en un hostal sin las medidas sanitarias correctas para evitar contagiarse del Coronavirus.

Con el ánimo cansado, pero “me encuentro bien” por la solidaridad de la gente, contó que recurrió a medios locales de Entre Ríos para contar su caso, gracias a ello pudo “mover” las gestiones gubanarmentales para volver a casa, una total odisea. Para colmo de mares, debe escuchar comentarios mal intencionados de que “la gente que vuelve lo hace ya con síntomas de COVID-19”. Entonces “Hay una generalización con respecto a los varados, de que vamos a ir a la provincia para contagiar a todos. A veces los motivos de un contagio no se sabe, podemos contagiar o no, pero es una falacia que vamos a matar a todos”, dijo.

“Cuando me comuniqué con la Casa de Tierra del Fuego, me dicen que van a ver la manera de ayudar, cuando pueden trasladarme de Paraná a Córdoba, me avisan que no pueden hacerlo unos días antes, entonces en esta situación que desepera, comencé a buscar gente, de la administración publica, al no tener respuesta, fui a los medios de comunicación de Paraná y ahí comenzó a funcionar las gestiones. Pasajes y hospedajes en Córdoba es costeado por amigos y algo Desarrollo Humano”, indicó.

“Hay un relato, no se trata de vuelos humanitarios, no estamos en guerra, son vuelos comerciales a bajo costo y que luego, después de 48 horas, te cobran la valija que va a bodega. No somos repatriados porque no fuimos expulsados de la guerra, tampoco nos fuimos de nuestra patria, esa palabra repatriado da a un cierto relato, como que estamos fuera de la patria , solo que estamos por cuestas condiciones estamos fuera de la provincia en mi caso por salud, otros que fueron a ver a sus familias antes de la cuarentena, otros son estudiantes que deben volver porque su familia los quiere cerca”, sostuvo.

Ferreyra se encuentra en Córdoba en un hostel mientras espera tomar el vuelo, debe compartir cocina, baño y otros espacios con demás personas en un nivel de riesgo alto de contagio de Covid-19. Al llegar a Tierra del Fuego, deberá pagar un hotel para hacer la cuarentena. “Esto es castigar y vigilar, si fuera un cuidado real, el estado debería pagar los costos para ayudar a las personas”, finalizó su relato.