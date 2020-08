Villegas: “Puede ser cierto que en algunos juzgados falte personal y estructura edilicia, pero no es facultad de la legislatura”

Así lo afirmó el legislador Pablo Villegas, presidente de la comisión 6, que este mediodía volverá a debatir la Reforma Judicial y la incorporación de nuevos jueces en el Superior Tribunal de Justicia.

La Reforma contempla la incorporación de tres cargos de Defensores Públicos y de dos Secretarios de Estado al ministerio Público de la Defensa. El otro proyecto propone ampliar la cantidad de jueces de tres a cinco.

La comisión ya contó con las exposiciones tanto de miembros del Superior Tribunal, como de miembros del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad y de representantes de los dos gremios que agrupan a los trabajadores de la justicia. Para este mediodía fueron convocados al debate autoridades del Colegio de abogados de Río Grande y Ushuaia, y los representantes de la Asociación de Magistrados.

“Venimos trabajando hace casi un mes y han participado todos los actores que entendemos que en función de la temática, pueden llegar a hacer su aporte más allá de la mirada que tengan. Si hay algún planteo de algún legislador en particular, no habría mayores objeciones de citar a alguien para que exponga. Pero por lo que uno ha venido hablando, si existe la posibilidad, luego de la exposición de hoy podríamos sacar dictamen”, adelantó Villegas por Fm Masters.

Y agregó: “Los representantes de los judiciales pusieron una voz crítica, hicieron referencia a otras cuestiones que tiene que ver con la organización interna del poder judicial, pero los legisladores no pueden ni deben meterse en la vida interna de otro poder del estado”.

“Los legisladores podemos tratar una iniciativa que la constitución le reconoce al Poder Judicial, que tiene que ver con su organización interna. En algún momento se plantearon críticas sobre que era necesario reforzar la justicia de primera instancia. Yo soy abogado y puede ser cierto que en algunos juzgados falte personal y estructura edilicia, pero no es nuestra facultad, no corresponde la posibilidad de meternos en la institución”, afirmó el legislador.

Con respecto a la polémica planteada por los gremios judiciales, en torno a la falta de un Juzgado de Competencia en Tolhuin, Villegas explicó que “en 2015 se sancionó una ley a pedido del poder judicial de crearlo, pero si no lo pusieron en marcha no es una decisión del poder legislativo, que creó el juzgado, pero su implementación no depende de la legislatura”.

Villegas también se refirió a la discusión presupuestaria relacionada con la ampliación del número de jueces y la incorporación de más personal, y aseguró que la misma “se va a debatir en la comisión dos”.

“La constitución prevé que a fines de agosto el Poder Ejecutivo tiene que elevar el proyecto de ley de presupuesto, a partir de ahí se empieza su tratamiento, con debate, y en todo caso, con un acuerdo. En el ámbito de la comisión que presido no se discute la cuestión presupuestaria”, concluyó.