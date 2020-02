Otra vez crisis energetica en la DPE Ushuaia

Al igual que sucedió con la gestion Bertone que anuncio una crisis energetica se gastaron millones de dolares en compras directas, dirigidas y sobre facturadas, el nuevo presidente de la Direccion Provincial de Energía, Alberto Mancini acuso a la anterior gestión de no realizar el mantenimiento durante los últimos 6 años, pero lo que resulta increíble que a pesar de las denuncias mediaticas y sospechas de corrupción en la DPE, durante la gestión del actual funcionario municipal, Alejandro Ledesma, sigan en los cargos y mantengan la misma estructura de corrupción con las personas sospechadas de las irregularidades en uno de los sectores donde mas se denunciaron sobreprecios en compras y licitaciones armadas a medidas y sobre sueldos millonarios, ingresos de personal y ademas de otorgamiento de cargos antes de terminar la gestión Bertone, con la complicidad de los gremios en la gestión anterior y en la actual ante la falta de reclamos.

El presidente de la DPE, Alberto Mancini, planteó un “estado de alta criticidad”, ante la situación en que se encuentra la turbina principal que genera energía en la capital fueguina. “El generador principal que tenemos es el Rolls Royce y está excedido en 50 mil horas su mantenimiento, esto significa casi seis años de trabajo, durante los cuales no se tomaron las medidas para hacer el mantenimiento adecuado”, dijo por FM Master’s.

“Queríamos resolver esto urgente y estamos en charla continua con la empresa Siemmens, que provee las Rolls Royce. En una semana se estará resolviendo que vengan los repuestos adecuados y que se haga el trabajo indicado para el mantenimiento de todo el sistema de operaciones de la turbina”, aseguró.

“Esto afecta a toda la ciudad, porque esta turbina provee la generación máxima, y realmente estaríamos en problemas si sale de servicio. Tenemos que abocarnos a este generador principal para que todo funcione. Ahora empiezan a funcionar las escuelas, se nos viene el invierno y el consumo se incrementa, por eso tenemos que dar una solución cuanto antes. En eso está trabajando el gobierno provincial, la Secretaría de Energía y la Dirección de Energía. Justamente es crítica la situación y hay que resolverla ya. Lamentablemente se dejó pasar muchísimo tiempo, toda la gestión pasada y parte de la anterior, y se tendría que haber resuelto antes. No se hizo y hay que hacerlo de forma urgente”, sostuvo.

Por otra parte fue consultado sobre la caída de un rayo este miércoles en Tolhuin, que dejó sin servicio eléctrico a la ciudad. “Tuvimos una contingencia parecida a la de hace diez días. El rayo fue muy potente, nos hizo saltar las redes y lo que se hizo fue una verificación del impacto, para ver en qué condiciones había quedado la red. Ya está restablecido el cien por cien del servicio, pero esto siempre deja secuelas y habrá que seguir trabajando en la reparación integral del daño producido. El rayo cayó en la red, no en los generadores porque están protegidos. El rayo naturalmente hizo saltar fusibles y quemó estructuras, pero eso ya está reparado y está en funcionamiento el sistema energético de toda la ciudad. Hace aproximadamente diez días nos ocurrió un hecho similar, que nos hizo perder la energía en la zona de las cabañas que están sobre el lago, también se reparó el daño, que no fue tan intenso como este”, concluyó.

La Ministra cargo contra la anterior gestion: La Ministra Gabriela Castillo en dialogo con Radio Provincia, encendió el alerta por la crisis en Ushuaia, una situación similar en Tolhuin, y lo atribuyó a la falta de mantenimiento de la gestión anterior. Puntualmente explicó la demora en la compra del repuesto para la turbina Rolls Royce que, según trascendió, se debe a que la presentación se hizo en inglés. “La cotización debía ser en español y es un requisito que tiene nuestra normativa, no es que no se pueda traducir. Cuando uno hace compras de productos importados, debe hacerlo en lengua española. Esto se está subsanando, porque es una prioridad comprar el repuesto de la Rolls Royce. La turbina está en jaque y se pidió un rebalanceo de todos los elementos que se necesitan para hacer una única compra y que quede en condiciones óptimas. No queremos compensar con un repuesto y que luego haya que comprar otro. Se le ha pedido al área de Energía que rápidamente pueda pasar de la evaluación a la compra. Ellos hablaron con la empresa para que reserve el producto hasta que podamos llegar con los procesos administrativos”, informó.

“Esto ocurre por no haberle hecho el mantenimiento a la turbina, que está pasada 6 mil horas sin el service correspondiente –reveló-. Hubiera sido muy interesante que el presidente anterior –Alejandro Ledesma, hoy funcionario de Vuoto- comprara todos los repuestos que se necesitaban para no estar en jaque. No nos quedamos llorando en el pasado y es una situación que estamos atendiendo. Es una urgencia y está en rojo la producción energética en Ushuaia”, alertó la ministra.

Por otra parte, sumó la dificultad por “la regularización que hay que hacer en redes, la distribución, la colocación de medidores de manera ordenada para avanzar en los proyectos en los barrios. Esa es una parte que también va a tener que llevar adelante Energía en este proceso de regularización, para que los barrios tengan las redes, con suministro individual, y que eliminemos la cantidad de cables que van por el piso, con una distribución ordenada y segura. Podemos conectar a los vecinos pero, si no tenemos producción de energía, estamos complicados, y esta es la parte urgente que hay que ver”.

Observó que “la energía modifica las posibilidades de desarrollo. Si hablamos de generar empleo, se necesita de energía para nuevos procesos productivos. En esta redistribución hay decisiones que tomar, pero primero hay que tener producción de energía en la cantidad que necesitamos. Tenemos que garantizar que todas las turbinas estén en condiciones. La Rolls Royce lleva el grueso de la producción en Ushuaia, pero en Tolhuin encontramos una situación idéntica, donde hay un déficit de producción y son equipos que requieren mantenimiento. Se hizo una parte del mantenimiento de la Sullair hace poco, pero hay que optimizar las condiciones de las otras turbinas. Es algo de lo que hay que ocuparse rápidamente para mejorar las condiciones, porque hay inestabilidad del sistema energético de las ciudades de la provincia”, admitió.

Agregó que “hay otros puntos que requieren energía. Tenemos que solucionar el problema de Lago Escondido, el suministro estable que necesita Andorra, el puesto de policía al ingreso de la ruta J no tiene energía y trabaja con un generador chiquito. Hay un montón de puntos a los que se debe dar solución dentro de este mapa de energía de la provincia”, concluyó Castillo.