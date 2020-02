Para Vuoto las Malvinas son inglesas

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto en Twitter publico en ingles un agradecimiento a un periodista y al periódico USA Today uno de los de mayor tirada en Estados Unidos, en una nota sobre Ushuaia y las Islas Malvinas, aunque sin reparar que en la publicación el periodista Dan Fellner al cual le agradece el mandatario fueguino, hace mención a las Islas Malvinas como un territorio británico de ultramar, al cual recomienda incluso visitar.

Resulta insólito y hasta llamativo que justamente el intendente de Ushuaia, la cual es considerada la capital de las Islas Malvinas y quien dice ser un defensor de los derechos soberanos de la Argentina, sea quien no solo recomiende la lectura y felicite al periodista por la nota, cuando en la misma se deja en claro y menciona a las Malvinas como un territorio británico.

La publicación del intendente Vuoto en la red social Twitter (ver) no solo esta en ingles, sino que incluso arroba a la nota del periódico USA TODAY (ver).

Pareciera que no solo el propio mandatario fueguino no leyó la nota, sino incluso ninguno de sus cientos de asesores de prensa o funcionarios lo hizo.

Hasta el momento y pesar de las consultas al respecto de manera oficial, ni desde el Municipio de Ushuaia, ni del Gobierno de Tierra del Fuego, ni los Centros de Veteranos de Malvinas se refirieron al tema, ni expresaron su repudio.

La publicación del intendente Vuoto, deja en evidencia la incoherencia política de un mandatario que por un lado crea la Subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas, con el único fin pareciera de darle trabajo a Maria Cecilia Fiocchi una funcionaria de la gestión Bertone, la cual tuvo como único merito en su gestión anterior ser la sobrina de una de los socio de la firma encargada de la campaña publicitaria tanto de Bertone en su momento como del intendente ahora.

Solo resta esperar si desde el municipio el Intendente de Ushuaia admite el error que cometió y solicita al periódico una rectificación por la nota o simplemente quedara como una anécdota mas de la liviandad con que tratan cierto temas los funcionarios fueguinos y la ansiedad de querer mostrarse en las redes sociales, sin ni siquiera haber leído la nota que se promociona y que va en contra de los derechos que supuestamente defiende no solo el intendente, sino incluso la funcionaria del área que nuevamente deja en evidencia que solo cobra un sueldo y nada mas. Al igual que la estructura armada de Cordinación de Asuntos de Malvinas a cargo del Veterano de Malvinas, Walter Batista quien parece que tampoco no solo reparo en la nota, sino que incluso, no expreso como Veterano su repudio a pesar de la accion realizada por el intendente.