Sesion para declarar emergencia administrativa

Mañana jueves se realizara una sesión extraordinaria de la Legislatura a pedido del gobernador Melella, para que se declare la emergencia administrativa en el Estado Provincial por dos años, la creación de la empresa de hidrocarburos, Instituto de Malvinas y hasta la fusion de Entes Autarquicos.

“A última hora de ayer se firmó la convocatoria a sesión extraordinaria para el jueves 19” dijo esta mañana por Radio Nacional Ushuaia el jefe de gabinete Agustín Tita, y explicó que “se necesitan herramientas en la Legislatura para empezar a trabajar y resolver los problemas que a atraviesa la provincia”.

El temario “tiene que ver con emergencias administrativas que nos van a dar la posibilidad de agilizar los procesos para servicios que hoy han quedado sin contratación, como la reparación de escuelas, hospitales, centros de salud. Uno de los proyectos concretamente es la declaración de la emergencia administrativa por dos años; luego está la creación de la empresa de energía”, dijo, que tiene su antecedente en la provincia con RENASA, la empresa estatal que se había creado en la gestión de Jorge Colazo y fue derogada en 2006, poco después de su destitución. Aunque mas lejos esta la creacion de HFUSA por parte del MPF, durante el gobierno de Jose Estabillo, donde el ahora Juez Ernesto Löffler fue uno de sus impulsores y que termino en un verdadero escandalo (ver).

“Hasta hoy la provincia no ha estado involucrada fuertemente en el aprovechamiento de los recursos, que son muy grandes y son de los fueguinos. Será una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, porque el Estado debe marcar las políticas de hidrocarburos y energía. Vamos a sacar la provincia adelante con una articulación público-privada”, expresó.

Consultado sobre las objeciones de la ex gobernadora Bertone a inversiones chinas, consideró que “no hay por qué decir que no a los fondos que vengan a generar un beneficio por la provincia. Hay intereses de China en Argentina, también de Rusia en Argentina, de países árabes. Me parece que en los tiempos que corren no podemos centrarnos en el origen de los capitales, como algunos plantean, mientras sea un origen lícito”, manifestó.

También dio cuenta de cambios en la Secretaría de Energía e Hidrocarburos, que “sigue estando en nuestra estructura actual pero depende directamente del gobernador, como Secretaría de Estado, porque las políticas las van a definir las secretarías que dependen directamente del gobernador”.

Tita explicó que el plazo de la emergencia administrativa es por dos años “porque tuvimos una transición nula y el ex gobernador Arcando acercó documentación en los últimos días, pero llegó siete días antes así que no hubo transición. No solamente era necesaria la información sino que pudieran sentarse los funcionarios salientes y entrantes para avanzar y nada de esto se pudo llevar a cabo. A partir de hoy vamos a poder contar con todos los elementos, sin ningún filtro en medio que nos cuente solamente la mitad”.

Por otra parte, hoy el gobernador “va a firmar un acuerdo con la UBA para avanzar en una auditoría. Pensamos en una institución de fuera de la provincia, para evitar cuestiones políticas. El Tribunal de Cuentas va a trabajar en forma articulada”, apuntó.

“A la gente hay que contarle la verdad y decirle en qué situación recibimos la provincia, y también es necesario para saber de qué manera se empiezan a solucionar las cosas. El plazo de la auditoría es de 90 días y la UBA va a trabajar en distintas áreas. Se va a empezar por la cuestión económico-financiera y después se seguirá en todas las áreas, Salud, Educación, Obra Pública, Energía, Hidrocarburos, se analizará el endeudamiento. Tenemos que saber en qué posición estamos para resolver los problemas”, remarcó.

Consultado sobre otros temas de la sesión del jueves, hizo referencia a “herramientas que permitan hacer una asignación de recursos, porque hay un endeudamiento importante de la provincia” e informó que en sintonía con el gobierno nacional “se está trabajando en una reestructuración de la deuda y con el correr de los días se irá brindando la información”.

Finalmente adelantó la revisión de los ingresos a planta de funcionarios políticos. “Lo estamos analizando, la comunidad sabe que hay cosas que no se debieron haber hecho y somos testigos de que comprometieron la administración actual con decisiones que se tomaron cinco o seis meses antes de que el gobierno anterior se fuera”, criticó.

El convenio colectivo de trabajo que les da estabilidad a los tres meses también será revisado. “Vamos a trabajar con todas las herramientas legales que tengamos para que esto no comprometa la gestión. Fue muy serio lo que sucedió en estos últimos meses y muy grave. A veces uno no lo dice porque la gente está cansada de las discusiones políticas, pero esto no estuvo bien porque se engañó y se mintió a la gente. Una persona que ingresó con una modalidad de contrato y pasó a planta en los últimos meses, compromete toda la administración y vamos a utilizar las herramientas legales que tenemos. Se trata de ser justos. La gente que entra como planta política de los funcionarios se tiene que ir cuando el gobernador se va y esto no sucedió. Se pasó planta política a planta permanente y esto no se debe hacer. La provincia tiene muy buenos empleados, que fueron maltratados mucho tiempo, y estas son cosas que se hacen a espaldas de la gente”, concluyó.