Seven de Rugby Femenino en TDF

El fin de semana se llevo adelante la primera fecha del certamen Provincial de Rugby Femenino, en formato seven a side organizado por el Club Universitario con la presencia de cuatro elencos en primera división, y tan sólo dos en juveniles, que no impidió que las chicas regalaran un buen espectáculo y confirmaran el gran crecimiento que están teniendo.

En primera, además de las dueñas de casa se hicieron presentes Río Grande RHC, Turú Rugby Club y Gallos Rugby Club, el único elenco capitalino en llegar aquí, mientras que el Ushuaia RC debió excusarse de no poder acudir por falta de jugadores y tampoco acudió el representativo de Tolhuin.

Entre las juveniles, sólo dos elencos, Universitario y Ushuaia Rugby Club, jugaron el primer juego por los puntos y un segundo match amistoso, donde los dos elencos aprovecharon para darle rodaje a las más nuevitas quienes disputaron el partido sin tackle, solo se cortaban el juego con un touch de la cintura hacia abajo.

Y el partido por los puntos fue un partidazo, demostrando los dos equipos que tienen un futuro enorme en la disciplina y en donde Universitario sorprendió de movida con dos tries consecutivos de Maitena Cerezo quien con su velocidad desbordó a sus marcadoras para llegar al ingoal rival.

Pero, ese dominio inicial no lo pudo capitalizar por lo menos con una conquista más, y cuando el primer tiempo se moría, un gran corte de Samira Cuevas descontó para las Tricolores.

El calor reinante al mediodía desfavoreció a las locales quienes se fueron quedando sin aire y eso lo aprovechó el conjunto visitante quien aprovechó todas sus oportunidades para dar vuelta el resultado y con tries de Belen Dahas, Alejandra Brizuela y Danna Soto, Ushuaia Rugby Club se impuso 20 a 10.

Río Grande RHC, por un punto: En cuanto a la primera, el arranque de Uni y del Verde dejaron en claro que estaban las dos escuadras para definir la primera fecha; las Rojiblancas derrotaron a Gallos RC por 48 a 0 con 4 tries de Anabela Pereyra, más dos más de Natalia Cabral quien además aportó tres conversiones.

Río Grande por su parte, derrotó a Turú RC por 27 a 0 con cuatro conquista de Antonela Ojeda, una de las jugadores más desequilibrantes de esta primera fecha.

Luego, el Verde vapuleó a Gallos RC por 54 a 0 con cuatro tries de la mencionada Ojeda más dos conversiones de ella misma, y Agustina Soto se anotó con dos conquistas para las ganadores. Hasta ese momento, todos los triunfos habían llegado con puntos bonus y no es un dato menor, ya que Uni no logró este estímulo al derrotar a Turú RC por 19 a 0.

Justamente Turú en su última presentación venció a Gallos por 15 a 5 en un match bastante caldeado donde ambos elencos sufrieron la expulsión de una jugadora, algo que sorprendió pero que fue una decisión más que acertada por parte del referí Martín Larrañaga.

Lo que todos estaban esperando era el choque del clásico de la ciudad entre Universitario y Río Grande RHC, los dos conjuntos que llagaban invictos al partido decisivo y tras un arranque muy parejo, a los 3 minutos se fue por afuera Antonela Ojeda quien al llegar al ingoal quiso ir lo más abajo de las haches posible y permitió que una rival llegara a contactarla, con la mala suerte que la lesionó y debió salir de la cancha, un duro golpe para las dirigidas por Bingo Martínez.

Y cimbronazo lo sufrió al cierre de la primera etapa y al inicio del complemento, dado que Uni llegó al try por una escapada de Rocío Osorio convertido por Natalia Cabral y al minuto del segundo tiempo, otra gran corrida de Osorio colocó el 12 a 5.

El Verde se pudo recuperar y comenzó a jugar colectivamente al no tener a su jugadora emblema en cancha y cuando el partido ya estaba culminando, Luz María Campos rompió con mucha fuerza la defensa rival y logró anotar el try y le dio toda la responsabilidad a Tatiana Díaz García de convertir para igualar el partido, cosa que logró para sellar el 12 a 12 final.

Posiciones: 1° Río Grande, 2° Club Universitario, 3° Turú Rugby Club, 4° Gallos Rugby. Los resultados fueron:

Club Universitario 48 – 0 Gallos Rugby Club

Río Grande RHC 27 – 0 Turú Rugby Club

Club Universitario 19 – 0 Turú Rugby Club

Río Grande RHC 54 – 0 Gallos Rugby Club

Gallos Rugby Club 5 – 15 Turú Rugby Club

Club Universitario 12 – 12 Río Grande RHC

El resto del certamen se desarrollara el 29 de febrero en el campo de Gallos RC, la tercera fecha el 14 de marzo en el Ushuaia RC, cuarta fecha 21 de marzo Turú RC, quinta fecha 4 de abril Tohuin RC, sexta fecha 11 de abril Río Grande RHC.