Tita mando a Bertone a callarse

El jefe de gabinete provincial Agustin Tita criticó a la ex gobernadora Bertone y dijo que “Debería llamarse a silencio, porque banca la Ley de Emergencia a nivel nacional y pone palos en la rueda en la provincia”.

Tita, cargó contra el rol que en los últimos días jugó la ex gobernadora provincial y actual diputada nacional, Rosana Bertone, quien criticó desde las redes sociales con fiereza el polémico proyecto de Ley de Emergencia.

Respecto de las dudas que la propuesta provocó, el funcionario provincial dijo que “cuando Gustavo Melella tuvo que defender la autonomía de la ciudad, siempre dijo que los municipios son el lugar más cercano a la gente y en esto no pasará por su cabeza cortarle herramientas a las ciudades para que resuelvan problemas de la gente”.

“A mí me llama la atención que ciertos actores políticos banquen la Ley de Emergencia a nivel nacional y pongan palos en la rueda en la provincia. A veces, tienen una mirada de lo que sucede en la provincia y otra diferente de lo que pasa en Nación”, consideró.

Por otra parte, comparó: “Nos dejaron un país con inflación, sumamente endeudado y con mucha gente fuera del sistema. Lo mismo pasó en la provincia, que durante la gestión de Rosana Bertone acompañó la mayoría de las políticas implementadas a nivel nacional”.

Tita dijo que “la verdad, no me gusta hablar de nadie en particular pero sí me parece que algunos se deberían llamar a silencio”, en obvia alusión a Bertone y cerró: “Tuvieron la oportunidad de gobernar, la gente fue a votar y decidió, entonces debería ser respetuosa de eso”.

El Jefe de Gabinete también se refirió a la decisión del Gobernador Gustavo Melella de reducir en un 50% la planta política respecto de la gestión anterior, subrayando que “es una medida muy importante que demuestra que se puede gobernar con menos funcionarios y un gasto menor en la política. Dentro del esquema que se manejó el gobierno anterior muchas veces no dijeron la verdad. Había falsa austeridad en la gestión de Rosana Bertone. Ahora salen a hablar y hacen referencia a los sueldos que cobran el gobernador o los ministros, pero al mismo tiempo omiten decir que en su gestión incluían matrimonios o familias enteras a la gestión para que les cierre la ecuación económica. Así, el gobierno anterior sumó a cientos de funcionarios para hacer las cosas como las hicieron”.

En relación a esto, Tita también negó que haya previsto un aumento salarial para funcionarios. “En los últimos días las discusiones se llevan al terreno de la mentira cuando debería decírsele a la gente la verdad. Los funcionarios deben cobrar acorde a su capacidad y sus responsabilidades, pero no tenemos previsto ningún aumento de sueldo para la planta política”.