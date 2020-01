UBER no, URBAN si en Ushuaia

Este miércoles los concejales en sesión extraordinaria trataran el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Vuoto para que se autorice la aplicación privada de URBAN Ushuaia, anunciada por el padre del intendente y otras que sean sean de propiedad de entidades, asociaciones de taxis o agencias de remises pero que siga vigente la prohibición de operar a UBER. La llegada de esta aplicación no generaría, ni una baja de las tarifas, ni siquiera una nueva competencia, como si lo haría la llegada de UBER, la aplicación de URBAN solo actuaria de intermediario y cobraría una comisión por el uso del servicio a los taxis en primera instancia y a los remiseros a futuro segun los planes que tiene la misma, luego de ser aprobada.

Los concejales de Ushuaia tratarán mañana en sesión extraordinaria, el proyecto de ordenanza presentado días atrás por el Ejecutivo Municipal luego de la movilizacion en rechazo a URBAN por el centro de la ciudad (ver), para establecer la prohibición del uso de aplicaciones móviles y sistemas informáticos en el servicio de taxis, a excepción de aquellos que sean propiedad de entidades, asociaciones o agencias.

La propuesta surgió a pedido de la Asociación de Propietarios de Taxis, con el acompañamiento de agencias de remis de la ciudad, y a partir del planteo realizado la semana pasada cuando propietarios y choferes se movilizaron hasta la Intendencia para expresar su oposición a la aplicación privada móvil “Urban Ushuaia”, la cual llamativamente ahora se presentada como propiedad de la Cooperativa de Taxis Monte Cervantes, aunque fue el propio padre del intendente quien la presento como una aplicacion privada.

Desde la Asociación de Propietarios de Taxis explicaron que su preocupación refiere a que esta nueva herramienta informática “abre la puerta a otras aplicaciones a futuro, como Uber, porque no es de propiedad de la cooperativa, sino que es privada, externa” por lo que según indicaron, “no hay manera de controlar que no termine siendo usada para que los viajes sean tomados por vehículos particulares, no taxis”.

“Si la aplicación fuera propiedad de la Cooperativa, bienvenida sea, pero no de un privado que viene a manejar los viajes de los taxis y no se sabe cómo termina a futuro, es peligroso –aseguraron-. Por eso el proyecto de ordenanza no prohíbe el uso de aplicaciones, sino que establece que la titularidad sea de la entidad, cooperativa o asociación, y no por fuera”.

En tanto después de las declaraciones de parte del padre del intendente Vuoto, sobre el emprendimiento privado el cual se adjudico en una nota mantenida con Canal 2, salieron desde la Cooperativa de Taxis ‘Monte Cervantes’ a explicar que la aplicación ‘Urban Ushuaia’ en realidad surgió “para tener igualdad de oportunidades” frente a otros sectores de taxis que ya cuentan con este tipo de herramientas.

“Agiliza el contacto entre usuario y chófer, que accede por proximidad y disponibilidad, permite elegir el tipo de vehículo, forma de pago, calcula un valor estimativo para informarle al usuario previamente, y también brinda seguridad porque se conoce la ubicación del móvil por gps”, señalaron y destacaron que el servicio se presta con vehículos de taxis habilitados por la Municipalidad.

Desde la Cooperativa atribuyeron la oposición de otros referentes de taxis y transporte a la aplicación, a intereses económicos que “se pondrían en peligro si todos los taxistas estuviéramos en igualdad de oportunidades”, indicaron.

El cuerpo deliberativo tratará mañana este proyecto de ordenanza, que reúne voces a favor y en contra desde distintos sectores del mismo rubro de transporte público. Esta será la segunda sesión extraordinaria de la actual gestión del Concejo Deliberante.