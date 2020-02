Ushuaia: Se realizó el 1er Torneo de Beach Voley

Con la participación de 20 equipos (8 tríos, 6 duplas femeninas y 6 masculinas) se realizó la primera edición del torneo de beach voley “Ushuaia Fin del Mundo” organizado por el Instituto Municipal de Deporte durante todo el fin de semana.

El día sábado se compitió durante toda la jornada, pero el clima comenzó a complicar, retrasando los últimos encuentros. Es por ello que el domingo sólo pudieron disputarse los juegos pendientes del día anterior quedando pendientes las finales para cuando el clima acompañe.

Desde el IMD, su presidente Camilo Gómez, afirmó “vamos a seguir con estas actividades, más allá del clima; para el fin de semana entrante tenemos planeado cross country, canotaje, caminatas familiares, escalada, Ushuaia a todo ritmo, y varias sorpresas más que las iremos comunicando en el transcurso de la semana”.

Finalizados los encuentros modo Liga, en dupla femenina, las finalistas son: 1ras Yanina Jerez y Aldana Alvarez; 2das. González Magali y Herrera Mónica.

Las semifinales masculinas quedaron conformadas por Visñuk/Aranda vs Vega/Zuñiga, y Moyano/Cardozo vs Coronel/Bo.

En la modalidad 3 vs 3 las llaves quedaron integradas por

*Visñuk/Jerez/Visñuk vs Coronel/González/Aranda

*Vega/Zuñiga/Almonacid vs (perdedor de la primera semifinal).